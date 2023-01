TAS a anulat o depunctare din Liga 1: FRF, amenintata cu un proces

Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anulat o depunctare dictata de comisiile FRF, iar clubul in cauza ameninta cu un proces.

Gaz Metan Medias si-a recuperat la TAS cele trei puncte pe care i le luase Federatia, iar presedintele ardelenilor, Ioan Marginean, sustine ca va merge cu acest caz in instantele civile.

"Am ajuns sa ma uit dimineata in oglinda. Sunt batran, gras, dar nu prost. Noi am avut un caz inventat, lucrurile nu se vor opri aici. Vor continua cu toti cei din Comisie. Sunt probleme mari in cadrul FRF la acest compartiment, la Comisia de Licentiere.

Eu l-am mai dovedit o data pe domnul Duru. Omul acesta si-a batut joc de un club si de toti oamenii lui. O sa va cruciti daca o sa vedeti ce acuzatii ni se aduc. Eu va spun cu mana pe inima, cu riscul sa ma retrag din fotbal, nu ma voi opri aici si voi merge in civil", a declarat presedintele lui Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, la DolceSport.

Mediesenii au fost depunctati de FRF pentru ca ar fi avut datorii catre clubul bulgar Cernomoret Burgas, desfiintat intre timp. Daca federalii au decis ca Gazul trebuie depunctat, la Lausanne s-a constatat ca datoria nu mai exista din moment ce clubul creditor a disparut.

Ca urmare a acestei decizii, Mediasul se mentine pe locul 4 al clasamentului Ligii 1, insa ajunge la 38 de puncte, cu numai doua mai putin decat ocupanta ultimului loc de pe podium, CSU Craiova.