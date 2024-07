TVR a platit degeaba 30.000 de euro pentru drepturile TV ale Ligii 1

TVR s-a retras din cursa pentru achizitionarea drepturilor TV ale Ligii 1, pentru urmatoarele trei sezoane.

Decizia vine ca o surpriza, avand in vedere ca postul public a achitat deja 30.000 de euro pentru a intrat in posesia carnetului de sarcini!

"TVR a respins in sedinta de CA dreptul de a participa la licitatia pentru a cumpara pachetul privind Liga nationala de fotbal si consider ca acest gest duce la 'inmormantarea' TVR, deoarece pachetul este pentru trei an", a dezvaluit Ada Mesesan, membru in CA, conform Prosport, care citeaza agentia de presa Mediafax.

Motivul retragerii se pare ca ar fi problemele financiare cu care se confrunta TVR.

"Motivul celor care au votat contra a fost faptul ca institutia are probleme financiare, dar cu toate acestea in proiectul de buget pe 2011 institutia are prevazute acordarea de prime si sporuri angajatilor. Am propus sa facem economie in alte zone pentru a sustine TVR ca jucator media pe piata. Nu s-a intampplat. Am anuntat ca intentionez sa-mi dau demisia din CA, pentru nu doresc sa girez afectarea grava a Televiziunii Nationale ca actor media pe piata", a mai dezvaluit aceasta.

Un alt membru in CA al TVR, Lucia Hossu Longin, e la fel de dezamagit: "Fara fotbal nu poate sa fiinteze o televiziune publica. Macar atat sa le acordam platitorilor de taxe. A fost de neinteles ca unii membrii sa voteze impotriva institutiei, sub pretextul ca nu sunt bani. Scotand sportul ne distrugem ultimul rating, nu am inteles de ce colegi din TVR au votat impotriva interesului TVR. Fotbalul este singura salvare financiara pentru TVR. Sa speram ca vom putea in timp sa remediem acest moment confuz de astazi".

Astfel, doar trei televiziuni se vor lupta pentru drepturile TV ale Ligii 1: SC Antena TV Group SA (Antena 1), SC RCS&RDS SA (Digi Sport) si SC Romtelecom SA (Dolce Sport)

LPF a anuntat oficial televiziuniile ramase in cursa pentru drepturile TV ale Ligii 1

Licitatia va avea loc pe 4 aprilie, de la ora 12:00, la sediul LPF si va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

Pentru fiecare din urmatoarele trei sezoane, LPF a anuntat, prin vocea presedintelui Dumitru Dragomir, ca vrea sa obtina minimum 46 de milioane de euro.

In ultimii 3 ani, drepturile TV au fost detinute de consortiul RCS - Antena 1, care a platit 34 de milioane de euro pe sezon.

