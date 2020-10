Un fotbalist din Liga 1 si-a schimbat numele din cauza parintilor. O poveste incredibila despre viata

Este povestea lui Andrei Sintean, care acum cativa ani si-a schimbat denumirea din cauza parintilor.Timisoreanul si-a facut aparitia in fotbalul romanesc sub numele de Andrei Mezin, insa casatoria mamei sale l-a facut sa se gandeasca serios la schimbarea numelui.Conform unor surse Ziare.com, fotbalistul a fost crescut doar de mama sa, cea care i-a si dat numele la nastere.Peste ani, imediat dupa casatoria mamei sale, fotbalistul nu a vrut in ruptul capului sa se numeasca dupa tatal vitreg.El a decis la varsta de 17 ani sa ia numele tatalui natural. Parintii fotbalistului s-au despartit inainte ca el sa se nasca.Ajuns la 21 de ani, Sintean a prins si o experienta in strainatate, in Cehia, la Slavia Praga si Viktoria Zizkov.