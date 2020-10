Un fost capitan al lui Dinamo a revenit in Liga 1

Antun Palic are 32 de ani, masoara 178 cm, cantareste 73 kg si este mijlocas ofensiv. In sezonul trecut a evoluat la echipa maghiara de prima liga, Kaposvari Rakoczi. Si-a inceput cariera la Centrul de Copii si Juniori al clubului croat NK Zagreb si a mai evoluat de-a lungul timpului pentru NK Lucko, NK Croatia Sesvete, NK Inter Zapresic, Dinamo Zagreb, AEK Larnaca, Bangkok United FC, NK Krka, Dinamo Bucuresti, Excel Mouscron, Sherif Tiraspol si Kaposvari Rakoczi. Noul mijlocas ofensiv al gruparii din Trivale are selectii si la loturile nationale Under 17, Under 19 si Under 21 ale Croatiei.Palic este campion si castigator al Cupei Croatiei cu Dinamo Zagreb, in sezonul competitional 2010-2011, castigator al Cupei Romaniei cu Dinamo Bucuresti, in sezonul 2015-2016, al Cupei Ligii, tot cu Dinamo, in sezonul 2016-2017 si al Cupei Republicii Moldova, cu Sherif Tiraspol, in sezonul 2018-2019. Palic a adunat in cariera sa 212 meciuri si a marcat 24 de goluri Luka Maric are 33 de ani, masoara 182 cm, cantareste 78 kg si este fundas central. Si-a inceput cariera in Croatia la NK Rovinj (2006-2009) si a mai evoluat de-a lungul timpului pentru cluburile NK Pomorac (2009-2011), NK Istra (2011-2012), HNK Rijeka (2012-2014), WKS Zawisza Bydgoszcz (2014-2015), Persepolis FC (2015-2016), Dinamo Bucuresti (2016-2018) si Arka Gdynia (2018-2020). In ultimele doua sezoane petrecute la Arka Gdynia, Maric a imbracat tricoul polonezilor in 41 de meciuri , reusind sa inscrie 1 gol. Cu HNK Rijeka, Luka a castigat in 2014 Cupa Croatiei si a adunat noua meciuri in Europa League.Noul fundas central al echipei FC Arges si-a trecut in palmares si Cupa Ligii Romaniei, trofeu obtinut cu Dinamo Bucuresti, in sezonul 2016-2017. Din 2012 si pana in 2020, Luka Maric a adunat 110 meciuri in campionatele Croatiei, Romaniei si Poloniei.Antun Palic isi doreste sa se integreze cat mai bine si cat mai repede la FC Arges: "Am ales FC Arges pentru ca este un club de traditie. Cred ca putem face lucruri bune daca vom strange randurile si daca vom lucra bine. Sper sa ne adaptam cat mai bine si cat mai repede la noua noastra echipa. Imi doresc sa am evolutii cat mai bune si sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivele".Prin venirile lui Antun Palic si Luka Maric, FC Arges a ajuns la 14 jucatori adusi pentru acest sezon de Liga I.Echipa i-a mai transferat in aceasta vara pe mijlocasul Georgian Honciu si atacantul Ndiaye Mediop, ambii de la Dunarea Calarasi, fundasul Gabi Matei (Academica Clinceni), mijlocasii David Meza Colli si Gabriel Deac, ambii de la Petrolul Ploiesti , portarii Alexandru Greab (Sepsi OSK Sfantu Gheorghe) si Flavius Croitoru (CS Mioveni), mijlocasul portughez, Romeo Sergio Marakis (Cova Piedade), atacantul angolez cu cetatenie elvetiana, Cephas Malele (UD Oliveirense), mijlocasul Catalin Barbu si mijlocasul Stephan Leonard Draghici, venit sub forma de imprumut de la Universitatea Craiova si mijlocasul belgian Alexander Maes, sosit de la Beerschot.