S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital

Echipa bucureşteană Steaua a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia CS Dinamo, în etapa a treia din Liga 2.

Meciul dintre nou promovata CS Dinamo şi Steaua s-a disputat pe stadionul Arcul de Triumf, iar alb-roşii au controlat primul sfert de oră al întâlnirii. Prima ocazie importantă a aparţinut însă oaspeţilor, în minutul 21, când Lăpădat a reţinut şutul lui Doană şi la pauză s-a intrat fără gol marcat.

Nici repriza secundă nu a adus mari ocazii în dreptul vreuneia din cele două echipe, dar Dean Beţa s-a accidentat destul de serios la genunchi şi a trebuit să fie scos cu ambulanţa de pe teren, pentru a fi dus la spital. Steaua a rămas în zece începând cu minutul 83, atunci când Adrian Ilie a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat, iar CS Dinamo – Steaua s-a terminat la egalitate, 0-0.

În ierarhia ligii secunde Steaua este a cincea, cu 7 puncte, în vreme ce CS Dinamo are 4 puncte şi ocupă locul 11.

Ads