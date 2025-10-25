Rezultate din Liga a doua: Corvinul, neînvinsă de 11 etape! Victorie și pentru Steaua

Hunedorenii s-au impus cu 2-0 în fața lui FC Bacău și conduc clasamentul autoritar, cu 29 de puncte după 11 meciuri.
În urma succesului cu 3-2 împotriva celor de la CSM Slatina, ASA Tg. Mureș rămâne la 6 puncte distanță, la egalitate cu Steaua București (23p), care a câștigat categoric, 4-1, pe terenul Olimpiei Satu Mare. Sepsi, aflată pe locul 6, a remizat cu Gloria Bistrița (1-1) și se menține pe loc de play-off.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XI-a a Ligii a II-a:
Concordia Chiajna – Metalul Buzău 1-2
CS Dinamo – CS Tunari 3-1
CSM Reşiţa – Politehnica Iaşi 0-1
ASA Tg. Mureş – CSM Slatina 3-2
Sepsi OSK – Gloria Bistriţa 1-1
Corvinul Hunedoara – FC Bacău 2-0
CSC Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1
Olimpia Satu Mare – Steaua Bucureşti 1-4
CSC Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel 0-0
De la ora 13:30 se dispută meciul Chindia Târgovişte – FC Voluntari, iar duminică, de la ora 11:30, are loc partida FC Bihor – CS Afumaţi.
Clasament
1. Corvinul – 29p
2. ASA Tg. Mureș – 23p
3. Steaua – 23p
4. FC Bihor – 22p
5. Chindia – 20p
6. Sepsi – 20p