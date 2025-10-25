Rezultate din Liga a doua: Corvinul, neînvinsă de 11 etape! Victorie și pentru Steaua

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 13:24
Fanii Corvinului FOTO Facebook Corvinul

Hunedorenii s-au impus cu 2-0 în fața lui FC Bacău și conduc clasamentul autoritar, cu 29 de puncte după 11 meciuri.

În urma succesului cu 3-2 împotriva celor de la CSM Slatina, ASA Tg. Mureș rămâne la 6 puncte distanță, la egalitate cu Steaua București (23p), care a câștigat categoric, 4-1, pe terenul Olimpiei Satu Mare. Sepsi, aflată pe locul 6, a remizat cu Gloria Bistrița (1-1) și se menține pe loc de play-off.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a XI-a a Ligii a II-a:

Concordia Chiajna – Metalul Buzău 1-2

CS Dinamo – CS Tunari 3-1

CSM Reşiţa – Politehnica Iaşi 0-1

ASA Tg. Mureş – CSM Slatina 3-2

Sepsi OSK – Gloria Bistriţa 1-1

Corvinul Hunedoara – FC Bacău 2-0

CSC Şelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-1

Olimpia Satu Mare – Steaua Bucureşti 1-4

CSC Dumbrăviţa – Câmpulung Muscel 0-0

De la ora 13:30 se dispută meciul Chindia Târgovişte – FC Voluntari, iar duminică, de la ora 11:30, are loc partida FC Bihor – CS Afumaţi.

Clasament

1. Corvinul – 29p

2. ASA Tg. Mureș – 23p

3. Steaua – 23p

4. FC Bihor – 22p

5. Chindia – 20p

6. Sepsi – 20p

