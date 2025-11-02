Rezultate din Liga a doua: înfrângeri pentru Steaua și Dinamo, Corvinul e lider!

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 14:36
72 citiri
Rezultate din Liga a doua: înfrângeri pentru Steaua și Dinamo, Corvinul e lider!
Dumbrăvița a câștigat în Ghencea FOTO Facebook CS Drumbravita

Formaţiile Steaua Bucureşti şi CS Dinamo au întregistrat înfrângeri în partidele disputate, duminică, în etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.

Steaua a fost învinsă de CSC Dumbrăviţa, scor 1-0, pe teren propriu. Golul a fost marcat de Pădurariu, în minutul 76, din penalty. În minutul 90+5, Steaua a ratat un penalty.

Dinamo a pierdut în deplasare cu Concordia Chiajna, scor 1-2. Bucureştenii au deschis scorul în minuntul 23, prin Neculai. Pentru Concordia au înscris Bălan ’34 şi Cristea ’67.

Ultima partidă a etapei, FC Voluntari – Sepsi OSK, va avea loc marţi.

Lider în clasament este Corvinul, cu 32 de puncte. Steaua este pe 4, cu 23 de puncte, iar Dinamo pe 15, cu 11 puncte, la egalitate cu Dumbrăviţa, care este pe 16. Concordia ocupă poziţia a zecea, cu 20 de puncte.

Alte rezultate

Metalul Buzău – Câmpulung Muscel 4-0

Ceahlăul Piatra Neamţ – Olimpia Satu Mare 1-0

FC Bacău – CSC Şelimbăr 1-1

Gloria Bistriţa – Corvinul Hunedoara 0-1

CSM Slatina – Chindia Târgovişte 1-1

CS Tunari – CSM Reşiţa 0-1

CS Afumaţi – ASA Tg. Mureş 2-1

#liga a doua, #Steaua, #Dinamo, #Corvinul Hunedoara, #concordia chiajna, #dumbravita , #stiri fotbal
