Sepsi OSK nu câștigă nici în Liga a doua! Rezultatele etapei

Sepsi OSK a înregistrat un rezultat de egalitate, scor 0-0, și în etapa a doua din Liga a doua.

Sepsi OSK rămâne fără victorie după primele două etape din Liga a doua. Fosta reprezentantă a României în cupele europene a făcut 0-0 cu Metalul Buzău, după ce în prima etapă a terminat la egalitate în meciul contra Chindiei Târgoviște.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a doua a Ligii a 2-a:

CSC Șelimbăr – ASA Tg. Mureș 1-3

CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița 1-3

Câmpulung Muscel – CS Dinamo București 2-3

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari 1-1

Gloria Bistrița – CS Afumați 1-1

FC Voluntari – CSM Slatina 1-0

Metalul Buzău – Sepsi OSK 0-0

Duminică, de la ora 12:00, are loc meciul Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște, iar marți, de la ora 18:00, se dispută partida FC Bacău – Politehnica Iași.

Ads