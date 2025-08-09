Sepsi OSK nu câștigă nici în Liga a doua! Rezultatele etapei

Sepsi OSK a înregistrat un rezultat de egalitate, scor 0-0, și în etapa a doua din Liga a doua.
Sepsi OSK rămâne fără victorie după primele două etape din Liga a doua. Fosta reprezentantă a României în cupele europene a făcut 0-0 cu Metalul Buzău, după ce în prima etapă a terminat la egalitate în meciul contra Chindiei Târgoviște.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a doua a Ligii a 2-a:
CSC Șelimbăr – ASA Tg. Mureș 1-3
CSC Dumbrăvița – ACSM Reșița 1-3
Câmpulung Muscel – CS Dinamo București 2-3
Ceahlăul Piatra Neamț – CS Tunari 1-1
Gloria Bistrița – CS Afumați 1-1
FC Voluntari – CSM Slatina 1-0
Metalul Buzău – Sepsi OSK 0-0
Duminică, de la ora 12:00, are loc meciul Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște, iar marți, de la ora 18:00, se dispută partida FC Bacău – Politehnica Iași.