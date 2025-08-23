Dinamo, eșec la scor în Moldova, Steaua a întors scorul în inferioritate. Rezultate din Liga a doua

Steaua a câștigat cu 2-1 în fața Reșiței, după ce a fost condusă la pauză și a jucat cu un om în minus în partea a doua.

Chipriliu (49) și Pacionel (72) au marcat pentru Steaua în victoria cu 2-1 în fața Reșiței, după ce Nicu Modan deschisese scorul pentru echipa din Valea Domanului.

Ceahlăul a câștigat cu 3-0 meciul cu CS Dinamo, după ce în etapa trecută echipa moldavă fusese umilită la Chiajna (8-0 în favoarea ilfovenilor).

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a patra a Ligii a II-a:

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1

CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș 2-3

Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1

Steaua București – ACSM Reșița 2-1

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București 3-0

FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1

CS Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2

CSM Slatina – CS Afumați 0-2

De la ora 13:00 are loc meciul FC Voluntari – Politehnica Iași, în timp ce duminică se dispută partida CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște.

