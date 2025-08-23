Dinamo, eșec la scor în Moldova, Steaua a întors scorul în inferioritate. Rezultate din Liga a doua

Steaua a câștigat cu 2-1 în fața Reșiței, după ce a fost condusă la pauză și a jucat cu un om în minus în partea a doua.
Chipriliu (49) și Pacionel (72) au marcat pentru Steaua în victoria cu 2-1 în fața Reșiței, după ce Nicu Modan deschisese scorul pentru echipa din Valea Domanului.
Ceahlăul a câștigat cu 3-0 meciul cu CS Dinamo, după ce în etapa trecută echipa moldavă fusese umilită la Chiajna (8-0 în favoarea ilfovenilor).
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a patra a Ligii a II-a:
Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1
CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș 2-3
Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1
Steaua București – ACSM Reșița 2-1
Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București 3-0
FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1
CS Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2
CSM Slatina – CS Afumați 0-2
De la ora 13:00 are loc meciul FC Voluntari – Politehnica Iași, în timp ce duminică se dispută partida CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște.