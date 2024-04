Antrenorul lui PSG, după eșecul cu FC Barcelona: ”Nu ne place”

Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a declarat că acceptă ''criticile pe care le implică înfrângerea" suferită pe teren propriu în faţa formaţiei FC Barcelona (scor 2-3), miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

"Este o înfrângere care nu ne place. Meciul a avut momente bune, în prima repriză am dominat, dar după primul lor gol am avut dubii", a spus fostul selecţioner al Spaniei.

"Am schimbat în repriza secundă, am presat mai bine şi am schimbat meciul, dar ei şi-au recuperat avantajul", a subliniat Luis Enrique.

Întrebat dacă PSG a căzut psihic după ce a condus cu 2-1, el a răspuns: "Nu, deloc, cred că am gestionat bine emoţiile. Când primeşti gol şi joci acasă, asta te face să ai îndoieli, dar trebuie să se obişnuieşti cu acest lucru, este banal".

"Sunt mulţumit de ceea ce am văzut, bineînţeles că sunt lucruri de îmbunătăţit, dar antrenorul este responsabil, nu ar trebui să vorbim despre un jucător sau altul", a mai spus antrenorul lui PSG, fiind chestionat despre performanţa mediocră a starului Kylian Mbappe.

"Accept criticile pe care le presupune înfrângerea. Vom încerca să îmbunătăţim anumite aspecte în meciul retur", programat pe 16 aprilie la Barcelona. "Vom încerca să câştigăm", a promis Luis Enrique.

În meciul de pe Parc des Princes, PSG a înscris prin Ousmane Dembele (48) şi Vitinha (51), însă FC Barcelona a obţinut victoria graţie golurilor marcate de brazilianul Raphinha (37, 62) şi de danezul Andreas Christensen (77).