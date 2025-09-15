Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:47
130 citiri
Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
Marian Barbu. Foto: FRF.ro

Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) - Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din Praga.

Brigada sa va fi completată de Mircea Grigoriu şi George Neacşu, arbitri asistenţi, iar Sebastian Colţescu va fi al patrulea oficial. În plus, Ovidiu Haţegan va asista la VAR.

Istvan Kovacs va conduce brigada pentru meciul dintre Olympiakos Pireu (Grecia) şi FC Pafos (Cipru), programat tot miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Georgios Karaiskakis. Asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovács. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Adversarele fiecărei echipe din Liga Campionilor:

  • PSG: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao
  • Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
  • Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco
  • Bayern München: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos
  • Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Olympique Marseille, Qarabag, Galatasaray
  • Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG
  • Chelsea: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
  • Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, FC Copenhaga
  • Barcelona: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, FC Copenhaga, Newcastle
  • Arsenal: Bayern München, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao
  • Bayer Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, FC Copenhaga
  • Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray
  • Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
  • Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, Union SG
  • Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Copenhaga, Pafos
  • Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco
  • Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
  • Club Brugge: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Olympique Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty
  • Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga, Monaco
  • PSV: Bayern München, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle
  • Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Olympique Marseille, Galatasaray, Qarabag
  • Napoli: Chelsea, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, FC Copenhaga
  • Sporting: PSG, Bayern München, Club Brugge, Juventus, Olympique Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Bilbao
  • Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty
  • Slavia Praga: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos
  • Bodo/Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray
  • Olympique Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
  • FC Copenhaga: Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag
  • Monaco: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos
  • Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG, Monaco
  • Union SG: Inter, Bayern München, Atalanta, Atletico Madrid, Olympique Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
  • Qarabag: Chelsea, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Copenhaga, Athletic Bilbao
  • Athletic Bilbao: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle
  • Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, Union SG
  • Pafos: Bayern München, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
  • Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos, FC Copenhaga

