Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el

Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) - Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din Praga.

Brigada sa va fi completată de Mircea Grigoriu şi George Neacşu, arbitri asistenţi, iar Sebastian Colţescu va fi al patrulea oficial. În plus, Ovidiu Haţegan va asista la VAR.

Istvan Kovacs va conduce brigada pentru meciul dintre Olympiakos Pireu (Grecia) şi FC Pafos (Cipru), programat tot miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Georgios Karaiskakis. Asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovács. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Adversarele fiecărei echipe din Liga Campionilor:

PSG: Bayern München, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco

Bayern München: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Olympique Marseille, Qarabag, Galatasaray

Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG

Chelsea: Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, FC Copenhaga

Barcelona: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, FC Copenhaga, Newcastle

Arsenal: Bayern München, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao

Bayer Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, FC Copenhaga

Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray

Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle

Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, Union SG

Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, FC Copenhaga, Pafos

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco

Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag

Club Brugge: Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Olympique Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty

Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, FC Copenhaga, Monaco

PSV: Bayern München, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Olympique Marseille, Galatasaray, Qarabag

Napoli: Chelsea, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, FC Copenhaga

Sporting: PSG, Bayern München, Club Brugge, Juventus, Olympique Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Bilbao

Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty

Slavia Praga: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos

Bodo/Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray

Olympique Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG

FC Copenhaga: Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag

Monaco: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos

Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG, Monaco

Union SG: Inter, Bayern München, Atalanta, Atletico Madrid, Olympique Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray

Qarabag: Chelsea, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, FC Copenhaga, Athletic Bilbao

Athletic Bilbao: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle

Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, Union SG

Pafos: Bayern München, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty

Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos, FC Copenhaga

