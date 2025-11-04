Primele rezultate din Liga Campionilor: Arsenal are un parcurs perfect! Patru victorii fără gol primit pentru „tunari”, care au folosit un puști de doar 15 ani

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 22:28
294 citiri
Primele rezultate din Liga Campionilor: Arsenal are un parcurs perfect! Patru victorii fără gol primit pentru „tunari”, care au folosit un puști de doar 15 ani
Arsenal FOTO X Arsenal Londra

Formaţia Arsenal Londra a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Saka ’32 (penalti) şi Merino ’46, ’68. Arsenal e prima în clasament, având patru victorii din patru și un golaveraj de 11-0.

La „tunari” a jucat, timp de 18 minute, și Max Downman, puști de doar 15 ani, născut în 2009.

Tot marţi, Napoli a remizat acasă cu Eintracht Frankfurt, scor 0-0. Ambele echipe au patru puncte.

Partidele Atletico Madrid – Union St. Gilloise, Bodo/Glimt – AS Monaco, Juventus – Sporting, Liverpool – Real Madrid, Olympiakos – PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain – Bayern Munchen şi Tottenham – FC Copenhaga au loc de asemenea marţi.

#Liga Campionilor, #arsenal, #Slavia Praga , #stiri Champions League
