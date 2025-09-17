Șoc după primele meciuri din Liga Campionilor: o mare echipă și-a dat afară antrenorul și îl vrea pe Mourinho

Azerii de la Qarabag FK au produs surpriza serii, prin victoria reușită în fața Benficăi, scor 3-2, la Lisabona.

Gazdele aveau 2-0 după un sfert de oră, grație golurilor reușite de Enzo Barrenechea (6) și Vangelis Pavlidis (16), dar Qarabag a revenit și a înscris de trei ori, prin Leandro Andrade (30), Camilo Duran (48) și Oleksi Kașciuk (86), obținând o victorie neașteptată.

Imediat după meci, șeful echipei Benfica, fostul mare jucător Rui Costa, a decis să îl demită pe antrenorul Bruno Lage.

Ziarul portughez A Abola scrie că Rui Costa vrea să îl numească antrenor pe Jose Mourinho, cel care și-a început cariera de antrenor la Benfica, în urmă cu 25 de ani.

Sursa amintită spune că negocierile sunt avansate, iar Mourinho ar putea sta pe banca echipei chiar de la meciul pe care Benfica îl joacă în deplasare în campionatul Portugaliei, pe terenul lui Aves.

José Mourinho a lucrat la Fenerbahçe cu Mário Branco, actualul director general al Benficăi, ceea ce este considerat un avantaj pentru club și antrenor.

