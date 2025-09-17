Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză

Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză
Clubul portughez Benfica Lisabona îl va numi pe José Mourinho în funcția de antrenor principal, după demiterea lui Bruno Lage, în urma eșecului suferit de lusitani în fața formației Qarabağ, scor 2-3, marți seara, în Liga Campionilor, a anunțat miercuri postul de televiziune portughez RTP, citat de Reuters.

Benfica a precizat într-un comunicat dat publicității miercuri că a ajuns la un acord pentru a pune capăt colaborării cu Lage, în urma eșecului surprinzător în fața azerilor.

Mourinho s-a despărțit luna trecută de clubul turc Fenerbahçe Istanbul, care a pus capăt mandatului antrenorului portughez pe malul Bosforului la două zile după eliminarea în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar în fața Benficăi Lisabona.

Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid și Inter Milano și-a început cariera de tehnician la Benfica, înainte de a pleca la rivala FC Porto, pe care a condus-o la câștigarea Ligii Campionilor în 2004.

