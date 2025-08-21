Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 21 August 2025, ora 07:03
1199 citiri
Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară
Bodo Glimt e ca și calificată în fazele principale ale Ligii FOTO X Miguel Martino

Echipa norvegiană Bodo/Glimt este ca și calificată în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat formația austriacă Sturm Graz cu scorul de 5-0, miercuri seara, pe teren propriu, în prima manșă a play-off-ului.

Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Kasper Hogh, Odin Luras Bjortuft, Ulrik Saltnes, Håkon Evjen și de William Boving (autogol).

Celtic a fost ținută în șah de Kairat Almatî, 0-0, la Glasgow.

La egalitate s-a terminat și duelul dintre Fenerbahçe, echipă antrenată de José Mourinho, și Benfica Lisabona, 0-0, în ciuda faptului că lusitanii au jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Florentino (71).

FC Basel și FC Copenhaga au încheiat nedecis, 1-1. Xherdan Shaqiri a deschis scorul pentru elvețieni (14 - penalty), dar danezii au egalat prin brazilianul Gabriel Pereira (45+3). Basel a jucat din min. 82 în inferioritate numerică, ghanezul Jonas Adjetey primind al doilea cartonaș galben.

Rezultatele din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marți

Ferencváros Budapesta (Ungaria) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) - FC Bruges (Belgia) 1-3

Miercuri

Bodo/Glimt (Norvegia) - Sturm Graz (Austria) 5-0

Celtic Glasgow (Scoția) - Kairat Almatî (Kazahstan) 0-0

FC Basel (Elveția) - FC Copenhaga (Danemarca) 1-1

Fenerbahçe Istanbul (Turcia) - Benfica Lisabona (Portugalia) 0-0

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 26 și 27 august.

Surprize uriașe în Liga Campionilor: ce echipă a dat lovitura cu un român pe teren
Surprize uriașe în Liga Campionilor: ce echipă a dat lovitura cu un român pe teren
FC Pafos, Qarabag și FC Bruges au obținut victorii în deplasare, marți seara, în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal. FC Pafos, campioana Ciprului, a învins-o pe...
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un...
#Liga Campionilor, #bodo glimt, #Sturm Graz, #Celtic Glasgow, #kairat, #fenerbahce, #benfica, #FC Basel , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost facut marele anunt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
  2. Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
  3. Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
  4. Marea campioană și-a concediat antrenorul chiar înainte de US Open
  5. Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară
  6. Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe
  7. Senzație la Otopeni. Recordul lui David Popovici a fost spulberat
  8. Senzație la Mondialele de înot: sportiva din România a adus prima medalie a țării noastre
  9. Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi
  10. Cupa Mondială din 2026 – Prezentare și Formatul Competiției