Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară

Echipa norvegiană Bodo/Glimt este ca și calificată în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat formația austriacă Sturm Graz cu scorul de 5-0, miercuri seara, pe teren propriu, în prima manșă a play-off-ului.

Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Kasper Hogh, Odin Luras Bjortuft, Ulrik Saltnes, Håkon Evjen și de William Boving (autogol).

Celtic a fost ținută în șah de Kairat Almatî, 0-0, la Glasgow.

La egalitate s-a terminat și duelul dintre Fenerbahçe, echipă antrenată de José Mourinho, și Benfica Lisabona, 0-0, în ciuda faptului că lusitanii au jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Florentino (71).

FC Basel și FC Copenhaga au încheiat nedecis, 1-1. Xherdan Shaqiri a deschis scorul pentru elvețieni (14 - penalty), dar danezii au egalat prin brazilianul Gabriel Pereira (45+3). Basel a jucat din min. 82 în inferioritate numerică, ghanezul Jonas Adjetey primind al doilea cartonaș galben.

Rezultatele din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marți

Ferencváros Budapesta (Ungaria) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-3

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - FC Pafos (Cipru) 1-2

Glasgow Rangers (Scoția) - FC Bruges (Belgia) 1-3

Miercuri

Bodo/Glimt (Norvegia) - Sturm Graz (Austria) 5-0

Celtic Glasgow (Scoția) - Kairat Almatî (Kazahstan) 0-0

FC Basel (Elveția) - FC Copenhaga (Danemarca) 1-1

Fenerbahçe Istanbul (Turcia) - Benfica Lisabona (Portugalia) 0-0

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 26 și 27 august.

