BREAKING NEWS! UEFA s-a făcut de râs: a anulat tragerea la sorți din Liga Campionilor din cauza unor gafe uriașe!

UEFA a decis să repete tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor! Asta pentru că oficialii de la Nyon au făcut o serie de gafe uriașe.

Mai întâi, Villareal a căzut cu Manchester United în optimile de finală. Doar că cele două echipe s-au întâlnit și în faza grupelor și nu puteau juca din nou.

Apoi, bila cu Manchester United a fost plasată greșit și a fost extrasă abia la final.

UEFA a decis să repete tragerea la sorți!

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.