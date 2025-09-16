Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă

Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marți, când sunt programate șase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri și joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepția câtorva întâlniri programate la ora 19.45.

Noul sezon al Ligii Campionilor începe marți, cu Real Madrid - Olympique Marseille cap de afiș.

Miercuri, la Amsterdam, românul Cristi Chivu își va înfrunta fosta echipă, pe Ajax, din postura de antrenor al lui Inter.

Marți:

Athletic Bilbao-Arsenal - ora 19.45

PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise - ora 19.45

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villarreal

Juventus-Dortmund

Real Madrid-Marseille

Miercuri:

Olympiacos-Pafos - ora 19.45

Slavia Praga-Bodo/Glimt - ora 19.45

Ajax Amsterdam-Inter Milano

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Munchen-Chelsea

PSG-Atalanta

Joi:

FC Bruges-AS Monaco - ora 19.45

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen - ora 19.45

Sporting Lisabona-Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Newcastle-FC Barcelona

Manchester City-Napoli.

Ads