Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 08:19
336 citiri
Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marți, când sunt programate șase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri și joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepția câtorva întâlniri programate la ora 19.45.

Noul sezon al Ligii Campionilor începe marți, cu Real Madrid - Olympique Marseille cap de afiș.

Miercuri, la Amsterdam, românul Cristi Chivu își va înfrunta fosta echipă, pe Ajax, din postura de antrenor al lui Inter.

Marți:

Athletic Bilbao-Arsenal - ora 19.45

PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise - ora 19.45

Benfica-Qarabag

Tottenham-Villarreal

Juventus-Dortmund

Real Madrid-Marseille

Miercuri:

Olympiacos-Pafos - ora 19.45

Slavia Praga-Bodo/Glimt - ora 19.45

Ajax Amsterdam-Inter Milano

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Munchen-Chelsea

PSG-Atalanta

Joi:

FC Bruges-AS Monaco - ora 19.45

FC Copenhaga-Bayer Leverkusen - ora 19.45

Sporting Lisabona-Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt-Galatasaray

Newcastle-FC Barcelona

Manchester City-Napoli.

Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) - Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden...
Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal
Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal
Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter la începutul acestui sezon, după ce, în a doua parte a sezonului precedent, a fost antrenor la Parma, cu care s-a salvat de la retrogradare. Chivu,...
#Liga Campionilor, #Ajax Amsterdam, #Chivu, #Real Madrid, #olympique marseille , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  2. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  3. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  4. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  5. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  6. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  7. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  8. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
  9. După Iași, naționala U21 va ajunge și la Cluj, și Arad. Cum îți poți cumpăra un bilet
  10. Fantasticul Armand Duplantis a bătut pentru a 14-a oară recordul mondial VIDEO