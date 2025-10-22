Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor

Inter Milano continuă parcursul perfect din faza principală a Ligii Campionilor, iar Cristi Chivu își consolidează statutul de revelație pe banca „nerazzurrilor”.

După victoria clară, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, tehnicianul român a primit nota 7,5 din partea presei italiene, care l-a lăudat pentru transformarea mentală și tactică imprimată echipei.

7,5 pentru Chivu: „Nerazzurrii au știut să îndure”

Tuttomercatoweb i-a acordat lui Chivu 7,5 și a subliniat că, deși Inter a avut un început dificil, românul a reușit să gestioneze perfect momentele de presiune.

„Interul său s-a chinuit, iar startul a părut ca preludiul unei înfrângeri care ar fi putut topi ambițiile echipei. Dar nerazzurrii au avut puterea să îndure și, ca o echipă grozavă, au învins cu 4-0. Chiar și cei care aveau dubii încep să le piardă”, au notat italienii.

Au marcat Dumfries, Lautaro, Calhanoglu și tânărul Esposito, într-un nou meci fără gol primit — al treilea consecutiv în UCL.

Gazzetta Dello Sport: „O nouă identitate, un nou Inter”

La rândul ei, Gazzetta dello Sport a scos în evidență filosofia lui Chivu, determinată de verticalitate, agresivitate și echilibru mental, dar mai ales capacitatea de a adapta planul tactic în funcție de ritmul partidei.

Ziarul a remarcat „Chivuismul” — abilitatea de a citi momentul, de a schimba din mers și de a transmite calmul necesar chiar și în meciuri complicate.

Reacția lui Chivu: „Echipa avea nevoie de încredere”

La final, Cristi Chivu a explicat că succesul vine din reconstrucția morală a lotului după finalul amar al sezonului trecut:

„Echipa avea nevoie de încredere, să lase în urmă dezamăgirile. Tinerii buni trebuie jucați — dacă aștepți prea mult, nu vor fi niciodată pregătiți. Când ai lângă ei jucători experimentați, totul devine mai simplu.”

Chivu i-a adresat și un mesaj special lui Fabio Capello, prezent în studioul Sky:

„Sper să am măcar jumătate din cariera pe care ați avut-o. Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră.”

Parcurs impecabil

Inter are acum 3 victorii din 3 meciuri, fără gol primit și se află pe locul 2 în clasamentul Ligii Campionilor, pregătită pentru duelul direct cu Napoli din Serie A.

