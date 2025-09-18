Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 07:51
1698 citiri
Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu
Cristian Chivu FOTO Facebook AFC Ajax

Românul Cristian Chivu a obținut prima sa victorie ca antrenor în Liga Campionilor la fotbal, după ce Inter Milano a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-0, miercuri seara, în deplasare, în prima etapă a competiției.

Ambele goluri ale lui Inter au fost marcate de francezul Marcus Thuram (42, 47), în fața unei echipe la care Chivu și-a început ascensiunea în fotbalul de elită.

De altfel, pe pagina de Facebook a clubului Ajax a fost postată o poză cu antrenorul român și mesajul: "Ce bucurie să te vedem din nou, Cristian Chivu!"

Cristi Chivu s-a referit după meci la victoria echipei sale: "În fotbal, perfecțiunea nu există. Sunt meciuri în care dai tot ce poți, dar poate primești două goluri. Sunt zile bune și zile rele, așa e fotbalul. Apoi, dacă ne uităm la rezultat, e altă poveste. Eu nu dau note, vă las pe voi să o faceți. Voi spune doar un cuvânt: maturitate.

Nu am nimic de reproșat jucătorilor, știu ce pot oferi acestei echipe. Și mai știu că voi fi judecat pe baza rezultatelor. Încerc întotdeauna să dau tot ce am mai bun, asta e tot".

