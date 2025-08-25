Meci de top pentru arbitrul român: István Kovács, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 25 August 2025, ora 12:38
195 citiri
Meci de top pentru arbitrul român: István Kovács, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor
Istvan Kovacs FOTO X @FootRoumain

István Kovács a fost delegat la manșa retur a duelului dintre Copenhaga (Danemarca) și Basel (Elveția), din play-off-ul Ligii Campionilor. În primul joc, în Elveția, scorul a fost 1-1.

Partida este programată miercuri, 27 august, de la ora 22:00, la Copenhaga.

Kovács va fi ajutat de o brigadă complet românească din care mai fac parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial Szabolcs Kovács și arbitrii din camera VAR Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Alte două brigăzi din România vor arbitra în această săptămână în play-off-ul cupelor europene:

Radu Petrescu, ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu (asistenți), Andrei Chivulete (al patrulea oficial), Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir (VAR), va arbitra meciul Sigma Olomouc (Cehia) – Malmö (Suedia) din play-off-ul Europa League.

Horațiu Feșnic, ajutat de Valentin Avram și Alexandru Cerei (asistenți), Rareș Vidican (al patrulea oficial), Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie (VAR), va fi la centru la partida RFS (Letonia) – Hamrun Spartans (Malta) din play-off-ul Conference League.

#Liga Campionilor, #delegare, #Istvan Kovacs, #arbitraj, #FC Basel, #FC Copenhaga , #stiri fotbal
