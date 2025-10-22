Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:58
200 citiri
Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
Dennis Man FOTO PSV

Dennis Man a fost eroul serii la Eindhoven! Internaționalul român a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria categorică a lui PSV, scor 6-2 cu Napoli, în etapa a treia din Champions League.

La scurt timp după fluierul final, reacția clubului olandez nu s-a lăsat așteptată: contul oficial al lui PSV de pe Twitter / X a postat o fotografie cu Man și Perišić sărbătorind, însoțită de doar trei cuvinte devenite rapid virale: „This is wild!” – „Asta e nebunie.”

Postarea a strâns mii de aprecieri în câteva minute, iar fanii l-au elogiat pe român pentru evoluția „de senzație”.

Pentru prestația sa, românul a primit nota 8,5 din partea publicației olandeze Voetbalprimeur și a fost desemnat Jucătorul meciului de către UEFA.

„Man a depus o energie incredibilă, atât în atac, cât și în apărare. A marcat două goluri și a fost peste tot pe teren”, au notat observatorii tehnici ai UEFA.

După meci, fostul jucător al Parmei a postat pe Instagram o fotografie cu trofeul primit pentru cea mai bună evoluție.

Presa olandeză, în extaz: „Evoluție fenomenală”

Publicațiile din Țările de Jos l-au elogiat pe Dennis Man pentru revenirea spectaculoasă după un start dificil de sezon:

„Dennis Man a avut prima mare ocazie a meciului, semn că urma o seară specială. A fost o evoluție fenomenală, încununată de golul splendid de 4-1”, a scris Voetbalprimeur.

În urma succesului cu Napoli, PSV a urcat pe locul 11 în grupa unică din Champions League, cu 4 puncte după trei etape.

Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
Dennis Man (27 de ani) a avut cea mai bună evoluție de la transferul la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost omul meciului în victoria uriașă a campioanei Olandei, 6-2, în fața lui...
Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei
Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei
Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, campioana Italiei, în etapa principală a Ligii Campionilor....
#Liga Campionilor, #psv eindhoven, #Dennis Man, #napoli, #UEFA, #presa olandeza , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor
  2. Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
  3. Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci
  4. După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
  5. Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
  6. E out! CFR Cluj a anunțat oficial rezilierea contractului cu antrenorul Andrea Mandorlini
  7. Cristi Chivu e de neoprit. Ce-a făcut Inter Milano în Liga Campionilor
  8. Dennis Man, fantastic în Liga Campionilor! Românul a spulberat campioana Italiei
  9. FC Barcelona, zdrobitoare în Liga Campionilor. Ce-a făcut echipa românului care a impresionat la națională
  10. Bianca Andreescu, învinsă categoric de o compatrioată. Rezultate de la WTA Tokyo