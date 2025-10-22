Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV

Dennis Man a fost eroul serii la Eindhoven! Internaționalul român a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria categorică a lui PSV, scor 6-2 cu Napoli, în etapa a treia din Champions League.

La scurt timp după fluierul final, reacția clubului olandez nu s-a lăsat așteptată: contul oficial al lui PSV de pe Twitter / X a postat o fotografie cu Man și Perišić sărbătorind, însoțită de doar trei cuvinte devenite rapid virale: „This is wild!” – „Asta e nebunie.”

Postarea a strâns mii de aprecieri în câteva minute, iar fanii l-au elogiat pe român pentru evoluția „de senzație”.

Pentru prestația sa, românul a primit nota 8,5 din partea publicației olandeze Voetbalprimeur și a fost desemnat Jucătorul meciului de către UEFA.

„Man a depus o energie incredibilă, atât în atac, cât și în apărare. A marcat două goluri și a fost peste tot pe teren”, au notat observatorii tehnici ai UEFA.

După meci, fostul jucător al Parmei a postat pe Instagram o fotografie cu trofeul primit pentru cea mai bună evoluție.

Presa olandeză, în extaz: „Evoluție fenomenală”

Publicațiile din Țările de Jos l-au elogiat pe Dennis Man pentru revenirea spectaculoasă după un start dificil de sezon:

„Dennis Man a avut prima mare ocazie a meciului, semn că urma o seară specială. A fost o evoluție fenomenală, încununată de golul splendid de 4-1”, a scris Voetbalprimeur.

În urma succesului cu Napoli, PSV a urcat pe locul 11 în grupa unică din Champions League, cu 4 puncte după trei etape.

