Diego Simeone a explicat eșecul cu Real din Liga Campionilor: ”Acele detalii au înclinat soarta meciului”

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat, după eșecul la limită cu Real Madrid, scor 1-2, că formația pe care o pregătește putea scoate un rezultat mai bun pe stadionul Santiago Bernabeu, marți seara, în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, transmite EFE.

''Rezultatul nu e bun. Era clar că am încercat să obținem un egal sau să câștigăm meciul. Am rămas cu sentimentul că echipa a jucat bine și că puteam face mai mult la cele două faze la care am primit gol. Vom continua în același ritm în meciul cu Getafe, iar de duminică ne vom gândi la returul cu Real, care va fi greu, dificil, dar pe care îl jucăm pe stadionul nostru și vom avea sprijinul suporterilor noștri și care va fi un meci important'', a spus Simeone la conferința de presă de după meci.

''Cred că golurile marcate de Real au fost decisive. Nu am reușit să le contracarăm. Acele detalii au înclinat soarta meciului în favoarea lor'', a mai spus tehnicianul argentinian, care s-a arătat foarte supărat pentru al doilea gol marcat de Real, deoarece a venit într-un moment în care echipa sa ''controla jocul, iar senzațiile erau bune''. ''Primul gol a fost foarte rapid, exploziv'', a arătat Simeone.

Simeone a apreciat că Atletico a dominat jocul și că cel mai bun lucru al echipei sale a fost reacția pe care a avut-o după golul primit în debutul meciului: ''Echipa a reacționat foarte bine și a jucat în felul în care doream să jucăm, Julian (Alvarez) a marcat, am avut ocazia cu Giuliano (fiul său, Giuliano Simeone, n. red.), care a centrat, dar Lino nu a reușit să-i ia fața lui Valverde, însă am încheiat prima repriză cu un sentiment bun''.

Ads

''Am început repriza secundă la fel de bine, cu un control al jocului, am avut o șansă cu De Paul, dar nu a reușit să marcheze. Ne cream ocazii, echipa juca bine, dar a venit golul lor și din acel moment a fost un alt meci, pentru că riscam să pierdem cu 1-3. Am pierdut, ni s-a întâmplat și anul trecut, la Milano (contra lui Inter), când am pierdut cu 0-1. Trebuie să facem un efort uriaș miercuri pentru a merge mai departe'', a concluzionat Simeone.

Real Madrid a învins-o pe Atletico Madrid prin golurile marcate de Rodrygo (4) și Brahim Diaz (55), în timp ce pentru oaspeți a marcat Julian Alvarez (32). Meciul retur este programat pe 12 martie.

Ads