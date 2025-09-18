Diego Simeone și-a ieșit din minți pe terenul lui Liverpool. N-a mai rezistat la ironiile spectatorului VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 07:15
497 citiri
Diego Simeone și-a ieșit din minți pe terenul lui Liverpool. N-a mai rezistat la ironiile spectatorului VIDEO
Diego Simeone și "prietenul" său de la Liverpoo lFOTO X

Un fan Liverpool i-a arătat semne obscene lui Diego Simeone, iar antrenorul lui Atletico Madrid s-a dezlănțuit în prelungiri.

Liverpool a smuls victoria in extremis cu Atletico Madrid, 3-2, după ce cormoranii au punctat de două ori în primele șase minute, prin Derek Robertson și Mohamed Salah. Marcos Llorente, cu o dublă, a restabilit egalitatea, dar căpitanul Virgil van Dijk a adus victoria echipei antrenate de Arne Slot (90+2).

Un fan Liverpool a râs de Diego Simeone și i-a arătat degetul mijlociu de mai multe ori pe parcursul partidei.

La golul de 3-2, antrenorul argentinian n-a mai rezistat și a mers în direcția suporterului respectiv pentru a-l confrunta, fiind cu greu reținut de stewarzi.

Simeone a încercat să-i explice apoi arbitrului de rezervă ce s-a întâmplat, dar a fost eliminat.

Antrenorul lui Atletico s-a ridicat și a plecat din conferința de presă după ce i s-au tot pus întrebări pe seama acestui subiect.

„Tot vorbesc despre spectacol frumos, dar te insultă din spatele băncii tot meciul, iar tu nu poți spune nimic pentru că ești antrenorul. Reacția mea la acele insulte nu este justificabilă. Iar apoi, când adversarul îți dă gol la limită, te întorci și vezi că insultele continuă, și cu toată tensiunea... se întâmplă ce se întâmplă”, apucase el să spună.

#Liga Campionilor, #diego simeone, #liverpool, #Atletico Madrid , #stiri Champions League
