Diego Simeone și-a ieșit din minți pe terenul lui Liverpool. N-a mai rezistat la ironiile spectatorului VIDEO

Diego Simeone și "prietenul" său de la Liverpoo lFOTO X

Un fan Liverpool i-a arătat semne obscene lui Diego Simeone, iar antrenorul lui Atletico Madrid s-a dezlănțuit în prelungiri.

Liverpool a smuls victoria in extremis cu Atletico Madrid, 3-2, după ce cormoranii au punctat de două ori în primele șase minute, prin Derek Robertson și Mohamed Salah. Marcos Llorente, cu o dublă, a restabilit egalitatea, dar căpitanul Virgil van Dijk a adus victoria echipei antrenate de Arne Slot (90+2).

Un fan Liverpool a râs de Diego Simeone și i-a arătat degetul mijlociu de mai multe ori pe parcursul partidei.

La golul de 3-2, antrenorul argentinian n-a mai rezistat și a mers în direcția suporterului respectiv pentru a-l confrunta, fiind cu greu reținut de stewarzi.

Simeone a încercat să-i explice apoi arbitrului de rezervă ce s-a întâmplat, dar a fost eliminat.

Antrenorul lui Atletico s-a ridicat și a plecat din conferința de presă după ce i s-au tot pus întrebări pe seama acestui subiect.

„Tot vorbesc despre spectacol frumos, dar te insultă din spatele băncii tot meciul, iar tu nu poți spune nimic pentru că ești antrenorul. Reacția mea la acele insulte nu este justificabilă. Iar apoi, când adversarul îți dă gol la limită, te întorci și vezi că insultele continuă, și cu toată tensiunea... se întâmplă ce se întâmplă”, apucase el să spună.

Es una pérdida total de papeles de Simeone. Empujar a los stewards para ir a por el público es una imagen lamentable.pic.twitter.com/naCejYXBKH — Diego Cobo (@DiiegoCobo) September 17, 2025

Ads