Diego Simeone, furios după lovitura de departajare refuzată lui Alvarez. Acuze dure lansate de antrenorul lui Atletico

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a fost extrem de furios după ce lui Julian Alvarez i s-a refuzat un penalti pentru că a atins mingea de două ori, miercuri, la meciul cu Real Madrid (2-4 la lovituri de departajare), în returul optimilor Ligii Campionilor.

Scorul general a fost 2-2 după cele două meciuri, iar calificarea în sferturi s-a decis la lovituri de departajare.

Mbappe a fost primul care a executat, pentru Real, şi a înscris. Sorloth a înscris şi el, egalând. Bellingham a făcut 2-1 pentru Real, însă golul lui Julian Alvarez a fost anulat pentru că a atins balonul cu ambele picioare, fiindcă a alunecat în momentul execuţiei. Valverde a înscris şi dus scorul la 3-1 pentru Real. Angel Correa a alunecat şi el în momentul execuţiei, dar a marcat, apoi Oblak a apărat şutul lui Lucas Vasquez şi Llorente a trimis în bara transversală. Rudiger a transformat cu emoţii penalti-ul decisiv, pe sub braţele lui Oblak şi Real s-a calificat în sferturi, cu 4-2 după lovituri de departajare.

„Ce aţi văzut? A atins-o sau nu? Aţi văzut sau nu? Dacă l-a văzut cineva atingând mingea de două ori, să ridice mâna! Aţi văzut? Vamos vamos! Cine va ridica mâna? Cine va ridica mâna? Ei bine, nimeni nu ridică mâna”, a spus el, extrem de iritat, în conferinţa de presă..

„Arbitrul spune că Julian a atins mingea cu celălalt picior, dar mingea nu s-a mişcat”, a adăugat el. „Nu am văzut niciodată VAR-ul să verifice un penalti la lovituri de departajare”.

„El Cholo” a încheiat în cele din urmă prin a accepta cu durere soarta meciului „Penaltiurile sunt diferite în antrenamente şi în meciuri”, a spus el.

For everyone asking for a clear video of Alvarez double kicking his penalty, here you go. pic.twitter.com/kOxLSHAgDz