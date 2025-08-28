Se știu toate cele 36 de echipe din Liga Campionilor. Când are loc tragerea la sorți BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 00:29
91 citiri
Trofeul Ligii Campionilor. Foto: uefa.com

S-a terminat etapa preliminară a Ligii Campionilor și, implicit, se știu cele 36 de echipe ce vor intra în faza ligii. Kairat Almaty, Pafos, Bodo/Glimt, Qarabağ, Benfica, Brugge și Copenhaga sunt echipele ce au ajuns în grupă prin preliminarii.

Tragerea la sorți a programului va avea loc joi, 28 august. În urne vor fi echipele a patru români: Inter, antrenată de Cristi Chivu, PSV, cu Dennis Man, Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin și Pafos, unde joacă Vlad Dragomir.

Urnele Ligii Campionilor

Urna 1: PSG (Franța), Real Madrid (Spania), Manchester City (Anglia), Bayern München (Germania), Liverpool (Anglia), Inter (Italia), Chelsea (Anglia), Borussia Dortmund (Germania), Barcelona (Spania)

Urna 2: Arsenal (Anglia), Bayer Leverkusen (Germania), Atletico Madrid (Spania), Benfica (Portugalia), Atalanta (Italia), Villarreal (Spania), Juventus (Italia), Eintracht Frankfurt (Germania), Club Brugge (Belgia)

Urna 3: Tottenham (Anglia), PSV (Olanda), Ajax (Olanda), Napoli (Italia), Sporting (Portugalia), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (Cehia), Bodo/Glimt (Norvegia), Marseille (Franța)

Urna 4: Copenhaga (Danemarca), AS Monaco (Franța), Galatasaray (Turcia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Qarabağ (Azerbaidjan), Athletic Bilbao (Spania), Newcastle (Anglia), Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan)

Fosta echipă a lui Ianis Hagi, umilită în Liga Campionilor: 9-1
Fosta echipă a lui Ianis Hagi, umilită în Liga Campionilor: 9-1
Echipele FC Bruges, FC Copenhaga şi Benfica s-au calificat, miercuri, în faza principală a Ligii Campionilor. FC Bruges a învins în returul play-off-ului echipa Glasgow Rangers, pe teren...
FCSB putea fi în locul lor. Echipa care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor
FCSB putea fi în locul lor. Echipa care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor
În ciuda înfrângerii cu 3-2 pe care a suferit-o miercuri, pe teren propriu, în faţa echipei Ferencváros, formaţia azeră Qarabağ s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor,...
#Liga Campionilor, #urne, #calificare , #Liga Campionilor
