Se știu toate cele 36 de echipe din Liga Campionilor. Când are loc tragerea la sorți BREAKING NEWS

S-a terminat etapa preliminară a Ligii Campionilor și, implicit, se știu cele 36 de echipe ce vor intra în faza ligii. Kairat Almaty, Pafos, Bodo/Glimt, Qarabağ, Benfica, Brugge și Copenhaga sunt echipele ce au ajuns în grupă prin preliminarii.

Tragerea la sorți a programului va avea loc joi, 28 august. În urne vor fi echipele a patru români: Inter, antrenată de Cristi Chivu, PSV, cu Dennis Man, Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin și Pafos, unde joacă Vlad Dragomir.

Urnele Ligii Campionilor

Urna 1: PSG (Franța), Real Madrid (Spania), Manchester City (Anglia), Bayern München (Germania), Liverpool (Anglia), Inter (Italia), Chelsea (Anglia), Borussia Dortmund (Germania), Barcelona (Spania)

Urna 2: Arsenal (Anglia), Bayer Leverkusen (Germania), Atletico Madrid (Spania), Benfica (Portugalia), Atalanta (Italia), Villarreal (Spania), Juventus (Italia), Eintracht Frankfurt (Germania), Club Brugge (Belgia)

Urna 3: Tottenham (Anglia), PSV (Olanda), Ajax (Olanda), Napoli (Italia), Sporting (Portugalia), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (Cehia), Bodo/Glimt (Norvegia), Marseille (Franța)

Urna 4: Copenhaga (Danemarca), AS Monaco (Franța), Galatasaray (Turcia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Qarabağ (Azerbaidjan), Athletic Bilbao (Spania), Newcastle (Anglia), Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan)

Ads