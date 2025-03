Eliminat din Liga Campionilor, antrenorul lui Liverpool recunoaște: ”A fost cel mai bun meci de fotbal”

Tehnicianul formaţiei Liverpool, Arne Slot, a declarat că PSG, care a eliminat echipa engleză din Liga Campionilor, poate câştiga trofeul.

"A fost cel mai bun meci de fotbal în care am fost implicat vreodată. Am jucat 25 de minute incredibile. Pe parcursul a 90 de minute, nu cred că am meritat să pierdem meciul. Dacă ne gândim la 120 de minute, e mai logic că s-a ajuns la lovituri de departajare. Ieşim într-un mod care ar putea impresiona restul Europei. Este un şoc, desigur, dar acum nu este momentul să vorbesc despre asta cu jucătorii. Le-am spus că dacă trebuie să ieşim, trebuie să o facem împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Europa.

În opinia mea, am fost foarte ghinionişti că am terminat pe primul loc şi că a trebuit să înfruntăm PSG în optimi, una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dar în cele din urmă, dacă vrei să câştigi acest tip de competiţie, trebuie să învingi echipe precum Paris Saint-Germain. Am fost impresionat şi de modul în care au executat loviturile de departajare. Cred că Paris poate câştiga competiţia, dar nu sunt singurii care pot. Ai nevoie şi de puţin noroc. Dacă joacă aşa şi nu au accidentări, pot reuşi. De asemenea, este unul dintre cele mai bogate cluburi din Europa, aşa că nu este o surpriză să îi vedem printre echipele de top", a spus Slot.

Echipa franceză PSG s-a calificat marţi noaptea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins la lovituri de departajare, scor 4-1, formaţia engleză FC Liverpool. În timpul regulamentar a fost 1-0 pentru parizieni. În tur, Liverpool se impusese la Paris cu 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

