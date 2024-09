A intrat în istoria lui Real Madrid și a dovedit un tupeu fantastic la 18 ani

Endrick a devenit marţi cel mai tânăr marcator all-time al echipei Real Madrid în Liga Campionilor, informează AP.

Brazilianul în vârstă de 18 ani a marcat cu un şut din afara careului în minutul 90+5, în victoria madrilenilor cu 3-1 în faţa formaţiei Stuttgart, pe stadionul Santiago Bernabeu. A fost primul gol în Liga Campionilor pentru Endrick.

El avea opțiunea să paseze în dreapta sau în stânga, unde erau Mbappe și Vinicius, dar a preferat să tragă.

La 18 ani şi 58 de zile, el a doborât recordul fostului mare jucător madrilen Raúl González, care avea 18 ani şi 113 zile când a reuşit un hat trick în victoria madrilenilor cu 6-1 împotriva lui Ferencvárosi în 1995, potrivit UEFA.

Endrick a intrat pe teren în minutul 80, în locul lui Jude Bellingham.

