E o adevărată "bestie"! Performanță fabuloasă stabilită de Erling Haaland

Norvegianul Erling Haaland a doborât un record, joi, la meciul Manchester City - Napoli: el a marcat al 50-lea gol în 49 de apariții în Liga Campionilor, devenind cel mai rapid jucător care a atins acest prag.

Haaland a reușit performanța în 49 de meciuri, cu 13 mai puțin decât Ruud Van Nistelrooy, fostul deținător al recordului.

În clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, Erling Haaland este pe locul nouă, la egalitate cu francezul Thierry Henry. Pe primul loc se află Cristiano Ronaldo, cu 140 de reușite.

Odată cu încheierea primei etape, statisticienii de la Opta Joe au remarcat că: Au fost marcate 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă (Match Day 1) a acestui sezon din UEFA Champions League – cel mai mare număr de goluri înregistrat vreodată în prima rundă a meciurilor din orice sezon al competiției, depășind cele 63 marcate în sezonul 2000-01.

”Ce pot să spun? Cifrele vorbesc de la sine. Suntem norocoși să-l avem. Tot ce pot face este să-l felicit, pentru că este alături de marcatori precum Van Nistelrooy, Lewandowski, dar mai ales alături de cei doi monștri din ultimii 20 de ani, Cristiano și Messi. Faptul că Erling se află acolo este incredibil”, a spus Guardiola.

Clasamentul jucătorilor care au ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

1. Erling Haaland – 49 de jocuri

2. Ruud van Nistelrooy – 62 de jocuri

3. Lionel Messi – 66 de jocuri

4. Robert Lewandowski – 77 de jocuri

5. Kylian Mbappe – 79 de jocuri

