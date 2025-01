"Remontada istorică, nu am trăit așa ceva" Reacții după un meci nebun în Liga Campionilor, cu Barcelona în prim plan

Echipa spaniolă FC Barcelona a câştigat in extremis marţi seara, în deplasare, scor 5-4, cu gruparea lusitană Benfica Lisabona, în etapa a şaptea din Liga Campionilor. Raphinha a marcat golul victoriei în minutul 90+6.

Benfica a deschis scorul repede pe Estadio da Luz, în minutul 2, prin Pavlidis, iar catalanii au egalat din penalty, în minutul 13, când Lewandowski a transformat fără probleme.

Apoi, portarul Szczesny a gafat incredibil, ieşind la o minge la care Alejandro Balde nu ar fi avut probleme, şi Pavlidis a înscris în poarta goală. Portarul polonez a comis apoi un fault şi Pavlidis a reuşit tripla, transformând lovitura de la 11 metri în minutul 30 şi Benfica avea 3-1.

Sarabanda erorilor a continuat

În minutul 64 goalkeeperul gazdelor, Trubin, a degajat direct în capul lui Raphinha, şi balonul a intrat în poartă. După numai patru minute, o nouă neînţelgere în apărarea Barcei a dus la al patrulea gol al Benficăi. Ronald Araujo a intervenit la o minge pe care Szczesny putea să o prindă şi a trimis în propria poartă - 4-2 pentru Benfica.

Finalul a fost de foc. Barcelona a primit al doilea penalty, în minutul 78, şi Lewandowski a înscris. Eric Garcia a egalat în minutul 87, apoi Szczesny a intervenit în faţa lui Di Maria, în minutul 88, dar Raphinha a marcat la ultima fază şi catalanii s-au impus cu 5-4.

"O Barça epică vede lumina în optimile de finală, după o revenire istorică împotriva lui Benfica", a notat Sport.es.

”A fost un joc foarte nebun. Cel mai pozitiv lucru a fost mentalitatea pe care am avut-o. Am întors scorul și este minunat. Acesta este fotbalul și de aceea îl iubim.

Nu cred că am trăit vreodată o revenire ca asta. Este incredibil. Nu am jucat atât de bine în prima repriză. Am fost mai buni în repriza secundă. Schimbările ne-au ajutat mult.

Szczesny? Ce jucător nu greșește? E normal, câștigăm împreună și pierdem împreună. Nu este vorba doar de un jucător. Mi-a plăcut ce am văzut în repriza a doua”, a spus Hansi Flick la finalul partidei, citat de Marca.

