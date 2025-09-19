Regal fotbalistic în Liga Campionilor: s-au marcat 25 de goluri în șase meciuri. Barcelona a strălucit în Anglia

FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.
FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle United, chiar pe terenul "coțofenelor". Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de atacantul englez Marcus Rashford (58, 67), în timp ce pentru gazde a punctat Anthony Gordon (90).
Formația Manchester City a învins-o cu scorul de 2-0 pe Napoli, joi seară, în faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, scor 5-1, Sporting s-a impus cu 4-1 în confruntarea cu Kairat.
În cele două meciuri jucate la 19:45, FC Bruges a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa AS Monaco, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, FC Copenhaga a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 2-2.
Rezultatele înregistrate joi în Liga Campionilor
Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5-1
Au marcat: Sanchez ’37 (autogol), Can Uzun ‘45+2, Burkardt ‘45+4, ’66, Knauff ’75 / Akgun ‘8
Manchester City – Napoli 2-0
Au marcat: Haaland ’56, Doku ‘65
În minutul 21, de la Napoli a fost eliminat Di Lorenzo.
Newcastle United – FC Barcelona 1-2
A marcat: Gordon ’90 / Rashford ’58, ‘67
Sporting Lisabona – Kairat Almaty 4-1
Au marcat: Trincao ’44, ’64, Santos ’66, Quenda ’68 / Edmilson ‘86
În minutul 21, Hjulmand (Sporting) a ratat un penalty.
FC Bruges – AS Monaco 4-1
Au marcat: Tresoldi ’32, Onyedika ’39, Vanaken ’43, Diakhon ’75 / Fati ‘90+2
În minutul 10, Monaco a ratat un penalty prin Akliouche.
FC Copenhaga – Bayer Leverkusen, scor 2-2
Au marcat: Larsson ‘9, Robert ’87 / Grimaldo ’82, Hatzidiakos ‘90+1 (autogol)