Regal fotbalistic în Liga Campionilor: s-au marcat 25 de goluri în șase meciuri. Barcelona a strălucit în Anglia

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 00:51
139 citiri
Marcus Rashford a marcat două goluri pe terenul lui Newcastle FOTO X FC Barcelona

FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.

FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle United, chiar pe terenul "coțofenelor". Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de atacantul englez Marcus Rashford (58, 67), în timp ce pentru gazde a punctat Anthony Gordon (90).

Formația Manchester City a învins-o cu scorul de 2-0 pe Napoli, joi seară, în faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, scor 5-1, Sporting s-a impus cu 4-1 în confruntarea cu Kairat.

În cele două meciuri jucate la 19:45, FC Bruges a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa AS Monaco, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, FC Copenhaga a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 2-2.

Rezultatele înregistrate joi în Liga Campionilor

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5-1

Au marcat: Sanchez ’37 (autogol), Can Uzun ‘45+2, Burkardt ‘45+4, ’66, Knauff ’75 / Akgun ‘8

Manchester City – Napoli 2-0

Au marcat: Haaland ’56, Doku ‘65

În minutul 21, de la Napoli a fost eliminat Di Lorenzo.

Newcastle United – FC Barcelona 1-2

A marcat: Gordon ’90 / Rashford ’58, ‘67

Sporting Lisabona – Kairat Almaty 4-1

Au marcat: Trincao ’44, ’64, Santos ’66, Quenda ’68 / Edmilson ‘86

În minutul 21, Hjulmand (Sporting) a ratat un penalty.

FC Bruges – AS Monaco 4-1

Au marcat: Tresoldi ’32, Onyedika ’39, Vanaken ’43, Diakhon ’75 / Fati ‘90+2

În minutul 10, Monaco a ratat un penalty prin Akliouche.

FC Copenhaga – Bayer Leverkusen, scor 2-2

Au marcat: Larsson ‘9, Robert ’87 / Grimaldo ’82, Hatzidiakos ‘90+1 (autogol)

