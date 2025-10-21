FC Barcelona, zdrobitoare în Liga Campionilor. Ce-a făcut echipa românului care a impresionat la națională

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:51
Vlad Dragomir. Foto: X / @AlexScoutRo

Formaţia FC Barcelona a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Olympiakos Pireu, în grupa principală a Ligii Campionilor. Într-un alt meci, echipa cipriotă Pafos a remizat, scor 0-0, cu Kairat Almaty.

Pentru FC Barcelona au marcat Lopez (7, 39, 76), Yamal (68 - penalti), Rashford (74, 79), în timp ce pentru Olympiakos a punctat El Kaabi (54 - penalti).

Din minutul 57, Olympiakos a evoluat cu un jucător mai puţin după eliminarea lui Hezze.

În celălalt meci, Pafos, cu Vlad Dragomir integralist (după ce a impresionat la națională, contra Austriei), a remizat în deplasare cu Kairat Almaty, scor 0-0. Echipa Pafos a jucat în inferioritate numerică din minutul 4, când a fost eliminat Correia.

De la ora 22.00 se dispută meciurile:

Arsenal - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - PSG

FC Copenhaga - Borussia Dortmund

Newcastle - Benfica Lisabona

PSV - Napoli

Union Saint-Gilloise - Inter Milano

Villarreal - Manchester City.

