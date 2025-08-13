Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren

În manșa retur a turului al treilea preliminar al UEFA Champions League, disputată pe 12 august 2025, pe stadionul din Limassol (Apollon Arena), Pafos a continuat de unde a rămas după victoria „la limită” din tur (1‑0 în Polonia) și s-a impus clar cu 2‑0 în fața lui Dinamo Kiev.

Echipa cipriotă FC Pafos s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor după ce a trecut cu 3-0 la general de Dinamo Kiev.

În Cipru, Pafos s-a impus cu 2-0, cu golurile marcate de Oršić (min. 2) și Correia (min. 55).

Mijlocașul român Vlad Dragomir a fost 67 de minute pe teren la echipa cipriotă.

KF Shkendija, formație care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, a fost surclasată de Qarabag cu 5-1, în Azerbaidjan, după ce fusese învinsă și în prima manșă, cu 1-0.

Steaua Roșie, Ferencváros s-au calificat și ele în play-off, în timp ce Kairat Almatî a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Slovan, chiar la Bratislava.

Rezultatele partidelor turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

(+) FC Copenhaga (Danemarca) - Malmo FF (Suedia) (0-0 în prima manșă) 5-0

(+) FC Pafos (Cipru) - FC Dinamo Kiev (Ucraina) (1-0 în prima manșă) 2-0

(+) Qarabag FK (Azerbaidjan) - KF Shkendija (Macedonia de Nord) (1-0 în prima manșă) 5-1

FC Viktoria Plzeň (Cehia) - (+) Glasgow Rangers FC (Scoția) (0-3 în prima manșă) 2-1

SK Slovan Bratislava (Slovacia) - (+) FC Kairat Almatî (Kazahstan) (0-1 în prima manșă) 1-0, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

(+) FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - KKS Lech Poznań (Polonia) (3-1 în prima manșă) 1-1

(+) Ferencvárosi TC (Ungaria) - PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) (0-0 în prima manșă) 3-0

(+) FC Bruges (Belgia) - RB Salzburg (Austria) (1-0 în prima manșă) 3-2

(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - OGC Nice (Franța) (2-0 în prima manșă) 2-0

(+) Fenerbahçe SK Istanbul (Turcia) - Feyenoord Rotterdam (Olanda) (1-2 în prima manșă) 5-2

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off.

