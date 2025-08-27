FC Pafos merge în Liga Campionilor! Echipa din Cipru a dat lovitura cu mijlocașul român în echipă

FC Pafos, Kairat Almatî și Bodo/Glimt s-au calificat, marți seara, în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după meciurile din manșa secundă a play-off-ului.

FC Pafos, campioana Ciprului, cu mijlocașul român Vlad Dragomir integralist, a obținut în premieră biletul pentru Champions League.

După ce Pafos s-a impus cu 2-1 la Belgrad, Steaua Roșie a deschis scorul în Insula Afroditei prin Mirko Ivanic (60). Gazdele au egalat spectaculos prin brazilianul Jaja (89), care a reluat din voleu, cu boltă, mingea centrată de Pepe dintr-o lovitură liberă obținută de Dragomir.

Kairat Almatî a învins-o pe Celtic Glasgow cu 3-2 la loviturile de departajare, în Kazahstan, după 210 minute fără gol (90 în prima manșă și 120 în a doua).

Aleksandr Martinovici, Ofri Arad și Egor Sorokin au transformat pentru kazahi, iar Valeri Gromîko a trimis în bară, la loviturile de departajare. Portarul Temirlan Anarbekov a fost artizanul calificării, apărând trei penalty-uri, executate de Adam Idah, Luke McCowan și Daizen Maeda. Pentru campioana Scoției au transformat doar Arne Engels și Callum McGregor.

Kairat s-a calificat în premieră în Champions League, fiind a doua echipă kazahă care reușește această performanță, după FC Astana (sezonul 2015-2016).

Bodo/Glimt a pierdut în Austria, 1-2 cu Sturm Graz, dar câștigase în tur cu 5-0. Scandinavii au deschis scorul prin Mathias Joergensen (15), dar Sturm a întors rezultatul prin reușitele lui Seedy Jatta (30) și Tim Oermann (73).

Rezultatele din manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marți

(+) Kairat Almatî (Kazahstan) - Celtic Glasgow (Scoția) (în prima manșă 0-0) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare

(+) FC Pafos (Cipru) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) (în prima manșă 2-1) 1-1

Sturm Graz (Austria) - (+) Bodo/Glimt (Norvegia) (în prima manșă 0-5) 2-1

Miercuri

FC Bruges (Belgia) - Glasgow Rangers (Scoția) (în prima manșă 3-1)

Qarabag FK (Azerbaidjan) - Ferencváros Budapesta (Ungaria) (în prima manșă 3-1)

FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția) (în prima manșă 1-1)

Benfica Lisabona (Portugalia) - Fenerbahçe Istanbul (Turcia) (în prima manșă 0-0)

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza principală a competiției. Învinsele vor evolua în faza principală a Europa League.

