Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român

Deși a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, echipa cipriotă FC Pafos a plecat neînvinsă de pe terenul lui Olympiacos Pireu, scor 0-0.

Debutantă în Liga Campionilor, FC Pafos a făcut o partidă excelentă în deplasarea de la Pireu cu Olympiacos.

Ciprioții au rămas în 10 oameni încă din minutul 26, când arbitrul român István Kovács i-a arătat cartonașul roșu lui Bruno.

Pafos a rezistat în 10 oameni și a reușit să păstreze intactă poarta lui Michail, astfel că meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Mijlocașul român Vlad Dragomir (o selecție la echipa națională a României) a fost titular la oaspeți și a jucat până în minutul 85. El a primit nota 6,3 pentru evoluția sa.

Într-un alt meci, Slavia Praga și Bodo Glimt au încheiat la egalitate, scor 2-2.

