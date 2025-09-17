Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:54
395 citiri
Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
Vlad Dragomir FOTO FRF.ro

Deși a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, echipa cipriotă FC Pafos a plecat neînvinsă de pe terenul lui Olympiacos Pireu, scor 0-0.

Debutantă în Liga Campionilor, FC Pafos a făcut o partidă excelentă în deplasarea de la Pireu cu Olympiacos.

Ciprioții au rămas în 10 oameni încă din minutul 26, când arbitrul român István Kovács i-a arătat cartonașul roșu lui Bruno.

Pafos a rezistat în 10 oameni și a reușit să păstreze intactă poarta lui Michail, astfel că meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Mijlocașul român Vlad Dragomir (o selecție la echipa națională a României) a fost titular la oaspeți și a jucat până în minutul 85. El a primit nota 6,3 pentru evoluția sa.

Într-un alt meci, Slavia Praga și Bodo Glimt au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
Marian Barbu va arbitra pentru prima dată un meci în faza grupelor Ligii Campionilor. El va fi la centrul partidei Slavia Praga (Cehia) - Bodo/Glimt (Norvegia), miercuri, de la ora 19:45, pe Eden...
Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
Cristi Chivu se întoarce în această seară pe stadionul pe care a devenit un fotbalist de clasă. Ajax - Inter Milano se joacă de la ora 22.00. Fost jucător la Ajax Amsterdam în perioada...
#Liga Campionilor, #fc pafos, #Olympiacos Pireu, #Vlad Dragomir, #Istvan Kovacs , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
  2. Un club important din Italia, acuzat de legături cu mafia calabreză. Anunț-șoc în Italia, despre fosta echipă a lui Drăguș, Nedecearu sau Vasile Mogoș
  3. Federația i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău BREAKING NEWS
  4. 19 suporteri, arestați înainte de PSG - Atalanta. Incidente grave la Paris
  5. Antrenorul care l-a refuzat pe Gigi Becali a semnat cu noua lui echipă. Nivelul incredibil la care a ajuns
  6. Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu
  7. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
  8. Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
  9. Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză
  10. Marius Șumudică îl distruge pe antrenorul CFR-ului: "Trei momente șocante, îi zbura peruca aia"

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!