István Kovács l-a arbitrat pe Mourinho: show total în meciul dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 06:51
1136 citiri
István Kovács l-a arbitrat pe Mourinho: show total în meciul dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor
Jose Mourinho FOTO X Fenerbahce SK

Fenerbahce Istanbul și FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marți seara, din manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Fenerbahce, echipă antrenată de Jose Mourinho, a dispus de Feyenoord cu 5-2, într-un meci arbitrat de românul István Kovacs, după 1-2 la Rotterdam.

Fundașul japonez Tsuyoshi Watanabe a deschis scorul pentru Feyenoord (41), dar Fener a intrat la pauză în avantaj, grație golurilor reușite de englezul Archie Brown (44) și de columbianul Jhon Duran (45+2).

Gazdele au mai înscris după pauză prin Fred (55) și Youssef En-Nesyri (83), însă Watanabe a realizat dubla pentru Feyenoord (89). Brazilianul Anderson Talisca (90+5) a marcat ultimul gol al echipei din Istanbul.

FC Pafos, cu mijlocașul român Vlad Dragomir timp de 67 de minute pe teren, a dispus de Dinamo Kiev cu 2-0, în Insula Afroditei, după 1-0 în prima manșă.

Rezultatele partidelor turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

(+) FC Copenhaga (Danemarca) - Malmo FF (Suedia) (0-0 în prima manșă) 5-0

(+) FC Pafos (Cipru) - FC Dinamo Kiev (Ucraina) (1-0 în prima manșă) 2-0

(+) Qarabağ FK (Azerbaidjan) - KF Shkendija (Macedonia de Nord) (1-0 în prima manșă) 5-1

FC Viktoria Plzeň (Cehia) - (+) Glasgow Rangers FC (Scoția) (0-3 în prima manșă) 2-1

SK Slovan Bratislava (Slovacia) - (+) FC Kairat Almatî (Kazahstan) (0-1 în prima manșă) 1-0, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

(+) FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - KKS Lech Poznan (Polonia) (3-1 în prima manșă) 1-1

(+) Ferencvárosi TC (Ungaria) - PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) (0-0 în prima manșă) 3-0

(+) FC Bruges (Belgia) - RB Salzburg (Austria) (1-0 în prima manșă) 3-2

(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - OGC Nice (Franța) (2-0 în prima manșă) 2-0

(+) Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) - Feyenoord Rotterdam (Olanda) (1-2 în prima manșă) 5-2

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off.

Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
În manșa retur a turului al treilea preliminar al UEFA Champions League, disputată pe 12 august 2025, pe stadionul din Limassol (Apollon Arena), Pafos a continuat de unde a rămas după victoria...
Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB
Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB
KF Shkendija, formație care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, a fost surclasată de Qarabag cu 5-1, în Azerbaidjan, după ce fusese învinsă și în prima manșă, cu...
#Liga Campionilor, #fenerbahce, #Feyenoord, #Istvan Kovacs, #Jose Mourinho , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alexandru Mitrita a intrat in istorie

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare
  2. Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
  3. Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB
  4. István Kovács l-a arbitrat pe Mourinho: show total în meciul dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor
  5. Rapid intervine iar în conflictul cu LPF: „Un singur club e ajutat, FCSB”
  6. Vedetele lui Cristian Chivu, la mare căutare. Inter a răspuns imediat ofertelor
  7. Decizie majoră luată în Spania: ce se va întâmpla cu arbitrii din La Liga
  8. Ce a făcut Manchester City cu cel mai scump transfer din istoria sa. Echipa cu care a semnat, după ce a căzut în dizgrația lui Pep Guardiola
  9. Real Madrid s-a supărat, după ce Barcelona a anunțat că va juca un meci la Miami: „Încalcă principiul esențial”
  10. Gigi Becali, atac la Gino Iorgulescu: „Nu e bun”