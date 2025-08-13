István Kovács l-a arbitrat pe Mourinho: show total în meciul dintre Fenerbahçe și Feyenoord din Liga Campionilor

Fenerbahce Istanbul și FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marți seara, din manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Fenerbahce, echipă antrenată de Jose Mourinho, a dispus de Feyenoord cu 5-2, într-un meci arbitrat de românul István Kovacs, după 1-2 la Rotterdam.

Fundașul japonez Tsuyoshi Watanabe a deschis scorul pentru Feyenoord (41), dar Fener a intrat la pauză în avantaj, grație golurilor reușite de englezul Archie Brown (44) și de columbianul Jhon Duran (45+2).

Gazdele au mai înscris după pauză prin Fred (55) și Youssef En-Nesyri (83), însă Watanabe a realizat dubla pentru Feyenoord (89). Brazilianul Anderson Talisca (90+5) a marcat ultimul gol al echipei din Istanbul.

FC Pafos, cu mijlocașul român Vlad Dragomir timp de 67 de minute pe teren, a dispus de Dinamo Kiev cu 2-0, în Insula Afroditei, după 1-0 în prima manșă.

Rezultatele partidelor turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

(+) FC Copenhaga (Danemarca) - Malmo FF (Suedia) (0-0 în prima manșă) 5-0

(+) FC Pafos (Cipru) - FC Dinamo Kiev (Ucraina) (1-0 în prima manșă) 2-0

(+) Qarabağ FK (Azerbaidjan) - KF Shkendija (Macedonia de Nord) (1-0 în prima manșă) 5-1

FC Viktoria Plzeň (Cehia) - (+) Glasgow Rangers FC (Scoția) (0-3 în prima manșă) 2-1

SK Slovan Bratislava (Slovacia) - (+) FC Kairat Almatî (Kazahstan) (0-1 în prima manșă) 1-0, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

(+) FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - KKS Lech Poznan (Polonia) (3-1 în prima manșă) 1-1

(+) Ferencvárosi TC (Ungaria) - PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) (0-0 în prima manșă) 3-0

(+) FC Bruges (Belgia) - RB Salzburg (Austria) (1-0 în prima manșă) 3-2

(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - OGC Nice (Franța) (2-0 în prima manșă) 2-0

(+) Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) - Feyenoord Rotterdam (Olanda) (1-2 în prima manșă) 5-2

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off.

