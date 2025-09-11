UEFA a decis. Unde va avea loc finala Ligii Campionilor în 2027

Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.

Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a decis că finala Ligii Campionilor masculină se va juca pe Estadio Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid şi locul unde Liverpool a învins Tottenham Hotspur în finala din 2019.

Finala feminină se va desfăşura pe Stadionul Naţional din Varşovia.

UEFA a mai anunţat că Supercupa de anul viitor va avea loc la Salzburg, în Austria.

Finala Ligii Campionilor masculină din 2026 se va desfăşura la Puskas Arena din Budapesta, iar finala feminină va avea loc la Ullevaal Stadion din Oslo.

Pe de altă parte, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a dat în iulie undă verde pentru Serie A, permiţând formaţiei AC Milan să joace împotriva echipei Como în Perth, Australia, în timp ce LaLiga speră să mute meciul dintre Villarreal şi Barcelona la Miami în decembrie, după ce Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat luna trecută această cerere.

UEFA a anunţat că va consulta toate părţile implicate, inclusiv fanii, înainte de a lua o decizie cu privire la meciurile din Serie A şi LaLiga.

„Comitetul executiv a discutat solicitările RFEF şi FIGC de a aproba disputarea unui meci din campionatul intern în afara ţării de origine, în special în afara teritoriului UEFA”, a declarat UEFA într-un comunicat. "Comitetul a recunoscut că este o problemă importantă şi tot mai actuală, dar şi-a exprimat dorinţa de a se asigura că are în vedere opiniile tuturor părţilor interesate înainte de a lua o decizie finală.Există multe aspecte de rezolvat şi, în calitate de organism european de conducere, UEFA are responsabilitatea de a lua în considerare toţi aceşti factori.”

În această lună, grupurile de suporteri din întreaga Europă şi-au exprimat dezacordul faţă de încercările ligilor europene de a organiza meciuri interne în afara ţării.

Ei au calificat planurile drept „absurde” şi au afirmat că această idee subminează regulile competiţiei în favoarea unui câştig financiar pe termen scurt.

