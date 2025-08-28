Schimbare istorică în ceea ce privește Liga Campionilor la fotbal

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 28 August 2025, ora 15:02
Schimbare istorică în ceea ce privește Liga Campionilor la fotbal
UEFA Champions League FOTO X UEFA

Finala Ligii Campionilor va începe de acum înainte la ora 19:00 şi nu mai la ora 22:00, cum era cazul de mulţi ani, pentru a „îmbunătăţi experienţa generală a suporterilor, echipelor şi oraşelor gazdă”, a anunţat joi UEFA.

Această modificare va intra în vigoare începând cu finala ediţiei 2025/2026, care va avea loc pe 30 mai 2026 la Puskás Arena din Budapesta.

Obiectivul UEFA „este de a face din ziua meciului o experienţă cu adevărat plăcută (...) creând în acelaşi timp o atmosferă caldă care să permită familiilor şi copiilor să asiste cu uşurinţă” la finală, a indicat instituţia europeană într-un comunicat.

Acest nou program ar trebui să ofere „un acces mai bun la transportul public, în special după meci, şi o întoarcere mai sigură şi mai comodă de la stadion” pentru suporterii care călătoresc, precum şi „un impact economic pozitiv al evenimentului” pentru oraşele gazdă, „permiţând suporterilor să continue festivităţile”.

„Noua oră de începere a meciului se aliniază, de asemenea, la o fereastră de difuzare mai accesibilă, permiţând finalei să atingă o audienţă televizată şi digitală şi mai largă în întreaga lume, punând accentul pe implicarea tinerilor telespectatori”, a continuat UEFA.

„Dacă ora de începere la 22:00 este perfect potrivită pentru meciurile din mijlocul săptămânii, o oră de începere mai devreme sâmbătă pentru finală înseamnă un final mai devreme – indiferent de prelungiri sau lovituri de departajare – şi oferă suporterilor posibilitatea de a se bucura de restul serii alături de cei dragi şi de a rememora meciul vedetă al sezonului”, a declarat preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, citat în comunicat.

Ronan Evain, director executiv al Football Supporters Europe, care afirmă că a colaborat îndeaproape cu UEFA, a salutat „un progres binevenit pentru suporterii prezenţi la meciuri”. „Această schimbare reflectă luarea în considerare a nevoilor suporterilor. Un start mai devreme facilitează deplasările, reduce stresul călătoriilor şi permite suporterilor să se bucure de eveniment fără a-şi face griji cu privire la logistica nocturnă”, a adăugat el.

#Liga Campionilor, #finala, #UEFA Champions League, #ronan evaib , #stiri Champions League
