S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă

FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.

FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle United, chiar pe terenul coțofenelor. Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de atacantul englez Marcus Rashford (58, 67), în timp ce pentru gazde a punctat Anthony Gordon (90).

Manchester City a învins-o pe Napoli cu 2-0, dar succesul echipei antrenate de Pep Guardiola a fost facilitat de eliminarea căpitanului campioanei Italiei, Giovanni Di Lorenzo (21), pentru fault în postură de ultim apărător la Erling Haaland. ''Cetățenii'' au marcat ambele goluri în repriza secundă, prin Erling Haaland (56) și Jeremy Doku (65).

Eintracht Frankfurt a obținut o victorie spectaculoasă, 5-1 cu Galatasaray Istanbul. Campioana Turciei a marcat prima, prin Yunus Akgun (8), după care Eintracht a punctat de cinci ori, prin Davinson Sanchez (autogol), Can Uzun, Jonathan Burkardt (dublă) și Ansgar Knauff.

O victorie clară a obținut și Sporting Lisabona, 4-1 cu Kairat Almatî. Golurile campioanei Portugaliei au fost semnate de Francisco Trincao (dublă), Alisson Santos și Geovany Quenda, în timp ce Edmilson a înscris golul de onoare al kazahilor. Sporting a ratat și un penalty, prin Morten Hjulmand.

Odată cu încheierea primei etape, statisticienii de la Opta Joe au remarcat că: Au fost marcate 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă (Match Day 1) a acestui sezon din UEFA Champions League – cel mai mare număr de goluri înregistrat vreodată în prima rundă a meciurilor din orice sezon al competiției, depășind cele 63 marcate în sezonul 2000-01.

67 - There were 67 goals in 18 games on MD1 of this season's UEFA Champions League - the most ever in the opening round of games in any season in the competition, surpassing the 63 scored in 2000-01. Gluttony. pic.twitter.com/eOcCqyiRkp — OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025

Rezultate:

Marți

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam - Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen - Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 - penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool - Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2, respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi:

FC Bruges - AS Monaco 4-1

Au marcat: Nicolo Tresoldi 32, Raphael Onyedika 39, Hans Vanaken 42, Mamadou Diakhon 75, respectiv Ansu Fati 90+1.

Maghnes Akliouche (Monaco) a ratat un penalty în min. 10 (a apărat Simone Mignolet).

FC Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-2

Au marcat: Jordan Larsson 9, Robert 87, respectiv Alejandro Grimaldo 82, Pantelis Hatzidiakos (autogol), 90+1.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5-1

Au marcat: Davinson Sanchez (autogol) 37, Can Uzun 45+2, Jonathan Burkardt 45+4, 66, Ansgar Knauff 75, respectiv Yunus Akgun 8.

Manchester City - Napoli 2-0

Au marcat: Erling Haaland 56, Jeremy Doku 65.

Cartonaș roșu: Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 21.

Newcastle United - FC Barcelona 1-2

Au marcat: Anthony Gordon 90, respectiv Marcus Rashford 58, 67.

Sporting Lisabona - Kairat Almatî 4-1

Au marcat: Francisco Trincao 44, 64, Alisson Santos 66, Geovany Quenda 68, respectiv Edmilson 86.

Morten Hjulmand (Sporting) a ratat un penalty în min. 21 (a apărat Șerhan Kalmurza).

