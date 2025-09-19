S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 07:50
1257 citiri
S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă
Erling Haaland și Kevin de Bruyne FOTO X Manchester City

FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.

FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle United, chiar pe terenul coțofenelor. Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de atacantul englez Marcus Rashford (58, 67), în timp ce pentru gazde a punctat Anthony Gordon (90).

Manchester City a învins-o pe Napoli cu 2-0, dar succesul echipei antrenate de Pep Guardiola a fost facilitat de eliminarea căpitanului campioanei Italiei, Giovanni Di Lorenzo (21), pentru fault în postură de ultim apărător la Erling Haaland. ''Cetățenii'' au marcat ambele goluri în repriza secundă, prin Erling Haaland (56) și Jeremy Doku (65).

Eintracht Frankfurt a obținut o victorie spectaculoasă, 5-1 cu Galatasaray Istanbul. Campioana Turciei a marcat prima, prin Yunus Akgun (8), după care Eintracht a punctat de cinci ori, prin Davinson Sanchez (autogol), Can Uzun, Jonathan Burkardt (dublă) și Ansgar Knauff.

O victorie clară a obținut și Sporting Lisabona, 4-1 cu Kairat Almatî. Golurile campioanei Portugaliei au fost semnate de Francisco Trincao (dublă), Alisson Santos și Geovany Quenda, în timp ce Edmilson a înscris golul de onoare al kazahilor. Sporting a ratat și un penalty, prin Morten Hjulmand.

Odată cu încheierea primei etape, statisticienii de la Opta Joe au remarcat că: Au fost marcate 67 de goluri în 18 meciuri în prima etapă (Match Day 1) a acestui sezon din UEFA Champions League – cel mai mare număr de goluri înregistrat vreodată în prima rundă a meciurilor din orice sezon al competiției, depășind cele 63 marcate în sezonul 2000-01.

Rezultate:

Marți

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam - Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen - Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 - penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool - Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2, respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Rezultate:

Marți

Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam - Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern München - Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 - penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool - Atlético Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2, respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi:

FC Bruges - AS Monaco 4-1

Au marcat: Nicolo Tresoldi 32, Raphael Onyedika 39, Hans Vanaken 42, Mamadou Diakhon 75, respectiv Ansu Fati 90+1.

Maghnes Akliouche (Monaco) a ratat un penalty în min. 10 (a apărat Simone Mignolet).

FC Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-2

Au marcat: Jordan Larsson 9, Robert 87, respectiv Alejandro Grimaldo 82, Pantelis Hatzidiakos (autogol), 90+1.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5-1

Au marcat: Davinson Sanchez (autogol) 37, Can Uzun 45+2, Jonathan Burkardt 45+4, 66, Ansgar Knauff 75, respectiv Yunus Akgun 8.

Manchester City - Napoli 2-0

Au marcat: Erling Haaland 56, Jeremy Doku 65.

Cartonaș roșu: Giovanni Di Lorenzo (Napoli) 21.

Newcastle United - FC Barcelona 1-2

Au marcat: Anthony Gordon 90, respectiv Marcus Rashford 58, 67.

Sporting Lisabona - Kairat Almatî 4-1

Au marcat: Francisco Trincao 44, 64, Alisson Santos 66, Geovany Quenda 68, respectiv Edmilson 86.

Morten Hjulmand (Sporting) a ratat un penalty în min. 21 (a apărat Șerhan Kalmurza).

Regal fotbalistic în Liga Campionilor: s-au marcat 25 de goluri în șase meciuri. Barcelona a strălucit în Anglia
Regal fotbalistic în Liga Campionilor: s-au marcat 25 de goluri în șase meciuri. Barcelona a strălucit în Anglia
FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle...
Un meci pentru istoria Ligii Campionilor: s-au marcat opt goluri într-o singură repriză. Surpriză colosală la Lisabona
Un meci pentru istoria Ligii Campionilor: s-au marcat opt goluri într-o singură repriză. Surpriză colosală la Lisabona
Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce la pauză scorul era egal, 0-0. Real a trecut cu emoții de OM....
#Liga Campionilor, #Haaland, #De Bruyne, #goluri, #manchester city, #napoli, #barcelona, #Real Madrid , #stiri Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu a vrut sa mai traiasca". Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Florin Marin
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Spuneti ca sunt banala". O jurnalista l-a "certat" pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reactionat VIDEO

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă
  2. Dezvăluiri tulburătoare: "Am încercat să-l ajut, dar Florin Marin nu a vrut să mai trăiască"
  3. Regal fotbalistic în Liga Campionilor: s-au marcat 25 de goluri în șase meciuri. Barcelona a strălucit în Anglia
  4. Doliu în fotbalul românesc: a murit Florin Marin / FRF: "Pierdere uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră"
  5. Sportiva din România care a ratat dramatic o medalie la Campionatul Mondial
  6. Emma Răducanu a irosit trei mingi de meci și a trecut pe lângă o mare victorie
  7. România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele
  8. Naționala României, aproape de cel mai slab nivel din istorie! Naționala lui Lucescu, cădere teribilă în clasamentul FIFA
  9. Artistele care vor intona imnul României, la următorul meci: FRF pregătește un concert de top înainte de partidă, cu trei superartiști și trupă celebră
  10. E oficial, Jose Mourinho și-a găsit echipă. Se întoarce de unde a plecat