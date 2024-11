Guardiola a apărut la conferința de presă plin de tăieturi pe față. Cum explică spaniolul

Manchester City nu se regăseşte şi a ajuns la şase meciuri consecutive (în toate competiţiile) fără victorie. După ce a avut 3-0 cu Feyenoord cu un sfert de oră înainte de final, campioana Angliei a fost egalată, într-un meci cu Radu Petrescu la centru.

Erling Haaland a reuşit o dublă (44 - penalty, 53), celălalt gol fiind semnat de Ilkay Gundogan (50). Pentru echipa olandeză au înscris Anis Hadj Moussa (75), Santiago Gimenez (82) şi David Hancko (89).

Echipa lui Pep Guardiola putea obţine victoria, dar Jack Grealish a nimerit bara (90+1).

La conferința de presă, Guardiola a apărut plin de tăieturi pe frunte și la nas. Explicația? "Eu mi le-am făcut (n.r. - tăieturile). Cu unghiile. Vreau să mă rănesc singur".

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

