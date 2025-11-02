Victorie strălucită pentru echipa din România în Liga Campionilor

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Buducnost Podgorica, scor 29-26 (13-16), în etapa a VI-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.

A fost cea de-a patra victorie a echipei din România în grupele Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grbic 8 goluri, Godec 5, Vukcevic 4, Radivojevic 4, pentru Buducnost, respectiv Seraficeanu 7, Delgado 7, Nusser 4, Kobylinska 3, pentru Gloria Bistriţa.

În etapa a VI-a s-au mai jucat partidele dintre Gyor – Metz Handball 31-27 şi Team Esbjerg – Borussia Dortmund 36-29. Ultima dispută va avea loc între Storhamar – DVSC Debrecen.

După şase etape, pe primele trei locuri din clasament se află Gyor ETO, lider neînvins cu 12 puncte, urmată de Metz Handball, cu 10, şi Gloria Bistriţa, cu 8 puncte.

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO şi 38-35 cu Team Esbjerg.

Etapa viitoare programează pentru Gloria Bistriţa confruntarea de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, în 9 noiembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

