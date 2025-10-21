Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb

Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, este total concentrat asupra meciului cu formația Union Saint-Gillois, programat marți seara în Belgia, în cadrul etapei a treia a Ligii Campionilor la fotbal, chiar dacă în weekend gruparea "nerazzurra" va avea o deplasare dificilă la Napoli, pentru a înfrunta campioana en titre din Serie A.

"Nu ne gândim la Napoli. Abordăm fiecare meci pentru ceea ce este. Liga Campionilor este o competiție care nu ar trebui niciodată subestimată. Acești băieți au arătat în ultimii ani ce înseamnă să joci în ea: două finale în trei ani nu sunt întâmplătoare. Există cluburi care nu au reușit asta în treizeci de ani. Tratăm acest meci cu cea mai mare atenție și responsabilitate, pentru a onora tricoul și munca depusă de club și jucători. Va fi timp pentru Napoli, de mâine seară încolo", a declarat Chivu în cursul unei conferințe de presă pe care a susținut-o luni.

Întrebat dacă va face rotații în echipa sa la meciul cu belgienii, antrenorul român a răspuns: "Nu vorbesc despre rotații. Vorbesc despre alegeri. Pentru mine, nu există titulari: spun asta de două luni. Am încredere în toți cei 22 de jucători de câmp, plus cei trei portari. Toți sunt buni, toți gata să înceapă. Sunt fericit să am un astfel de grup, pentru că îmi permite să continui o meserie în care cred: crearea unui mediu pozitiv, în care fiecare simte că poate contribui. Aceasta este forța noastră".

Chestionat în privința ambițiilor pe care Inter le are în acest sezon, tehnicianul român a răspuns: "Am spus întotdeauna: fiind Inter, avem obligația să gândim la scară largă. Apoi, de la vorbe la fapte e drum lung. Dar avem un grup de jucători de calitate și un club care ne susține și ne permite să lucrăm calm pe toate cele trei fronturi, inclusiv în Coppa Italia. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, să câștigăm meci după meci și să fim totuși în fiecare competiție în primăvară".

"Când spun că vrem să mergem până la capăt, mă refer la asta: oportunitatea, între martie și aprilie, de a fi în continuare protagoniști peste tot. Acesta este obiectivul nostru. Trebuie să ne menținem entuziasmul, dar și claritatea. Suntem o echipă experimentată, atât ca grup, cât și ca club, și știm că un singur pas greșit ne poate da înapoi. Trecem printr-o perioadă bună, plini de încredere, cu performanțe solide și convingere. Cheia va fi să continuăm cu aceeași forță și mentalitate ca în ultimele săptămâni, fiind conștienți în același timp că vor veni momente dificile. Și atunci va trebui să rămânem uniți", a mai spus fostul internațional român.

Inter a obținut victorii în primele două etape ale Ligii Campionilor, 2-0 cu Ajax la Amsterdam și 3-0 cu Slavia Praga la Milano.

