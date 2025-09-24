Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!

Peste 155.000 de suporteri au solicitat marți un bilet pentru meciul dintre echipa kazahă FC Kairat și formația spaniolă Real Madrid, programat pe 30 septembrie în Liga Campionilor la fotbal, informează EFE.

Așteptarea este atât de mare în Kazahstan încât, în primele 90 de minute de vânzare a biletelor, site-ul clubului din Almatî s-a blocat de mai multe ori.

În prima oră și jumătate, peste 155.000 de fani au încercat să cumpere un bilet pentru a asista la meciul programat marțea viitoare pe stadionul cu o capacitate de doar 23.000 de locuri.

Cel mai ieftin bilet costă 30.000 de tenge (aproximativ 55 de dolari), în timp ce cel mai scump costă 250 de tenge (aproximativ 450 de dolari).

FC Kairat va juca marțea viitoare primul său meci pe teren propriu în Liga Campionilor, competiție în care a debutat săptămâna trecută cu o înfrângere în Portugalia, în fața formației Sporting Lisabona (scor 1-4).

