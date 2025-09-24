Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:32
530 citiri
Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!
Fanii lui Kairat FOTO FB Kairat

Peste 155.000 de suporteri au solicitat marți un bilet pentru meciul dintre echipa kazahă FC Kairat și formația spaniolă Real Madrid, programat pe 30 septembrie în Liga Campionilor la fotbal, informează EFE.

Așteptarea este atât de mare în Kazahstan încât, în primele 90 de minute de vânzare a biletelor, site-ul clubului din Almatî s-a blocat de mai multe ori.

În prima oră și jumătate, peste 155.000 de fani au încercat să cumpere un bilet pentru a asista la meciul programat marțea viitoare pe stadionul cu o capacitate de doar 23.000 de locuri.

Cel mai ieftin bilet costă 30.000 de tenge (aproximativ 55 de dolari), în timp ce cel mai scump costă 250 de tenge (aproximativ 450 de dolari).

FC Kairat va juca marțea viitoare primul său meci pe teren propriu în Liga Campionilor, competiție în care a debutat săptămâna trecută cu o înfrângere în Portugalia, în fața formației Sporting Lisabona (scor 1-4).

S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă
S-a scris istorie în Liga Campionilor! Performanță uluitoare în prima etapă
FC Barcelona și Manchester City au obținut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle...
E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei. Ianis Hagi...
#Liga Campionilor, #echipa, #Real Madrid, #bilete, #kazahstan, #isterie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii continuă să defileze la Campionatul Mondial. Rezultatele de miercuri
  2. Imagini controversate cu lidera mondială, Arina Sabalenka. Cu cine a fost surprinsă și gesturile provocatoare FOTO
  3. Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!
  4. E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
  5. Americanii au pus mâna pe tânăra vedetă a natației românești! Și-a dat acordul pentru "transfer"
  6. „Nu mergeți acolo cât timp e Messi” Scandal la Inter Miami — lucruri secrete și demisii în lanț
  7. Veste teribilă pentru fanii Barcelonei: vedeta echipei lipsește cinci luni de pe teren
  8. Pățania unei foste gimnaste în toaleta unui restaurant: ”Vorbeau din cabine diferite...”
  9. Olandezii au prezis scorul la Go Ahead - FCSB: ”Steaua este o umbră”
  10. Gol incredibil marcat de Vinicius pentru Real Madrid: "Una barbaridad!" Galacticii strălucesc în campionat VIDEO