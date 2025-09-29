Kovacs va arbitra un duel de top din Champions League: meci de cinci stele, între reprezentantele din Spania și Italia

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:51
172 citiri
Kovacs va arbitra un duel de top din Champions League: meci de cinci stele, între reprezentantele din Spania și Italia
Istvan Kovacs FOTO X @FootRoumain

István Kovács va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026.

El va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovács, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).

István Kovács a fost arbitrul finalei UCL din ediţia trecută, câştigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon a arbitrat partida Olympiacos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din UCL: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marţi, 30 septembrie.

#Liga Campionilor, #Istvan Kovacs, #juventus, #villareal , #Stiri Istvan Kovacs
