Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB

KF Shkendija, formație care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, a fost surclasată de Qarabag cu 5-1, în Azerbaidjan, după ce fusese învinsă și în prima manșă, cu 1-0.

În turul doi preliminar din Liga Campionilor, KF Shkendija a reușit o surpriză imensă, reușind să o elimine pe FCSB din competiție cu o dublă victorie.

Formația nord-macedoneană a clacat însă în următorul tur, fiind depășită cu 6-1 la general de Qarabag.

În Azerbaidjan, scorul a fost unul umilitor pentru KF Shkendija, 5-1 în favoarea campioanei azere.

Steaua Roșie, Ferencváros s-au calificat și ele în play-off, în timp ce Kairat Almatî a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Slovan, chiar la Bratislava.

Fenerbahce Istanbul și FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marți seara, din manșa secundă a turului al treilea preliminar.

Rezultatele partidelor turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor:

(+) FC Copenhaga (Danemarca) - Malmo FF (Suedia) (0-0 în prima manșă) 5-0

(+) FC Pafos (Cipru) - FC Dinamo Kiev (Ucraina) (1-0 în prima manșă) 2-0

(+) Qarabag FK (Azerbaidjan) - KF Shkendija (Macedonia de Nord) (1-0 în prima manșă) 5-1

FC Viktoria Plzen (Cehia) - (+) Glasgow Rangers FC (Scoția) (0-3 în prima manșă) 2-1

SK Slovan Bratislava (Slovacia) - (+) FC Kairat Almatî (Kazahstan) (0-1 în prima manșă) 1-0, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

(+) FK Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - KKS Lech Poznan (Polonia) (3-1 în prima manșă) 1-1

(+) Ferencváros TC (Ungaria) - PFC Ludogoreț 1945 Razgrad (Bulgaria) (0-0 în prima manșă) 3-0

(+) FC Bruges (Belgia) - RB Salzburg (Austria) (1-0 în prima manșă) 3-2

(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - OGC Nice (Franța) (2-0 în prima manșă) 2-0

(+) Fenerbahce SK Istanbul (Turcia) - Feyenoord Rotterdam (Olanda) (1-2 în prima manșă) 5-2

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off.

