Noul puști minune din fotbalul european: a debutat cu gol în Liga Campionilor la doar 17 ani

La prima sa titularizare în Liga Campionilor, tânărul mijlocaş ofensiv german al echipei Bayern München, Lennart Karl (17 ani), a deschis scorul împotriva FC Bruges, miercuri seara, în minutul 5, în etapa a 3-a a fazei principale a competiţiei.

Bayern Munchen nu a avut emoții cu FC Bruges, de care a trecut cu 4-0, având titular un jucător de doar 17 ani, Lennart Karl, care a deschis scorul în min. 5, acesta fiind primul său gol în competiție. Harry Kane (14), Luis Diaz (34) și Nicolas Jackson (79) au marcat celelalte goluri ale bavarezilor.

Karl are 17 ani şi 242 zile.

Este primul lui gol la seniori în cea de-a zecea apariţie pentru Bayern în toate competiţiile. El a debutat la Cupa Mondială a Cluburilor într-o victorie cu 10-0 împotriva Auckland City, în iunie.

Bayern este pe locul doi în clasamentul Ligii Campionilor, având maxim de puncte după trei meciuri, la fel ca și PSG, Inter Milano, Arsenal și Real Madrid.

Miercuri

Athletic Bilbao - Qarabag FK 3-1

Au marcat: Gorka Guruzeta 40, 88, Robert Navarro 70, respectiv Leandro Andrade 1.

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1

Ads

Au marcat: Victor Osimhen 3, 33, Yunus Akgun 60, respectiv Andreas Helmersen 76.

AS Monaco - Tottenham Hotspur 0-0

Atalanta Bergamo - Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen - FC Bruges 4-0

Au marcat: Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Nicolas Jackson 79.

Chelsea Londra - Ajax Amsterdam 5-1

Au marcat: Marc Guiu 18, Moises Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 - penalty, Estevao 45+6 - penalty, Tyrique George 48, respectiv Wout Weghorst 33 - penalty.

Cartonaș roșu: Kenneth Taylor (Ajax) 17.

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Au marcat: Rasmus Kristensen 26, respectiv Hugo Ekitike 35, Virgil van Dijk 39, Ibrahim Konate 44, Cody Gakpo 66, Dominik Szoboszlai 70.

Real Madrid - Juventus Torino 1-0

A marcat: Jude Bellingham 57.

Sporting Lisabona - Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Geny Catamo 69, Alisson Santos 86, respectiv Igor Paixao 14.

Cartonaș roșu: Emerson Palmieri (OM) 45+2.

Ads