Un antrenor pentru istorie: dansul lui Carlo Ancelotti după a cincea Ligă a Campionilor câștigată VIDEO

Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat după câştigarea Ligii Campionilor că finala cu Borussia Dortmund a fost mult mai dificilă decât se aştepta.

"Nu te obişnuieşti niciodată cu aşa ceva. A fost foarte dificil, mult mai mult decât am crezut că va fi. În prima repriză, a trebuit să suferim; în a doua repriză, am pierdut mai puţin mingea, am jucat mai bine - dar toate acestea sunt detalii mărunte acum. Am câştigat. Visul continuă!", a spus Ancelotti, potrivit uefa.com.

Formaţia Real Madrid a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 2-0, echipa Borussia Dortmund, în finala Ligii Campionilor, şi a câştigat pentru a 15-a oară principalul trofeu continental intercluburi.

Pentru Carlo Ancelotti este a cincea Ligă a Campionilor câștigată ca antrenor: două cu AC Milan, trei cu Real Madrid.

