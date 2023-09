Liga Campionilor revine! Meciuri tari încă din prima etapă a grupelor: programul și televizările partidelor

Milan - Newcastle și PSG - Dortmund se joacă azi în Grupa E, grupa de foc a Ligii Campionilor. Partidele au loc

Borussia Dortmund va încerca să fie "cât mai agresivă", ca să o pună în dificultate pe PSG în meciul de marţi din prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor, a indicat luni antrenorul echipei germane, Edin Terzic, citat de AFP.

Întrebat într-o conferinţă de presă despre înfrângerea suferită vineri de PSG pe Parc des Princes împotriva lui Nice (2-3), Edin Terzic a răspuns: "Am analizat meciul şi am văzut că Nice a jucat foarte bine, a făcut un presing foarte agresiv şi s-a apărat bine. PSG a avut multe dificultăţi, sigur că am încercat mult să vedem cum să-i oprim".

Tehnicianul, a cărui formaţie le va mai întâlni pe AC Milan şi Newcastle în Grupa F, a mai spus: "Este greu să începi la Paris, fiindcă este o echipă mare. Jucăm într-o grupă foarte grea şi împotriva uneia din marile favorite la câştigarea Ligii Campionilor. Întotdeauna ai ceva de învăţat, e partea bună a lucrurilor".

Azi în Liga Campionilor

Grupa E

Lazio - Atletico, ora 22:00

Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 4

Feyenoord - Celtic, ora 22.00

Grupa F

AC Milan - Newcastle, ora 19.45

Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 2

PSG - Dortmund

Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Grupa G

Young Boys - Leipzig, ora 19.45

Prima Sport 2, Digi Sport 2, Orange Sport 3

Manchester City - Steaua Roșie Belgrad, ora 22.00

Digi Sport 3, Prima Sport 2, Orange Sport 2

Grupa H

Barcelona - Antwerp, ora 22.00

Digi Sport 2, Prima Sport 3, Orange Sport 4

Șahtior - Porto