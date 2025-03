Prea multă bucurie strică: accidentare stupidă în Liga Campionilor

Manuel Neuer (38 de ani), care sărbătorea a 150-a participare în Liga Campionilor, s-a accidentat la piciorul drept, miercuri, în timpul victoriei cu 3-0 a echipei Bayern Munchen în faţa formaţiei Bayer Leverkusen, în prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Portarul german a ieşit în minutul 58. El se plânsese de dureri cu câteva momente înainte, după ce a sărbătorit al doilea gol al lui Jamal Musiala (54').

Campionul mondial din 2014 a părut că vrea să se alăture partenerilor săi într-o cursă de la poarta sa, dar s-a oprit repede la centrul terenului, surprins de un disconfort vizibil în spatele gambei.

„S-a întâmplat în timp ce sărbătorea”, a zâmbit antrenorul Vincent Kompany pe DAZN.

Directorul sportiv Max Eberl a dat câteva veşti despre star după meci: „Este ceva muscular. Doctorul nu a venit încă să mă vadă, ceea ce este întotdeauna un semn bun”, a adăugat el.

Acest ghinion i-a permis internaţionalului german U21 Jonas Urbig (21 de ani) să debuteze pentru bavarezi la doar câteva săptămâni după sosirea de la Köln. „Este păcat pentru noi, dar întotdeauna am vorbit despre echipă. Aşa am ajuns până aici, în campionat şi în această competiţie, şi aşa va rămâne. Dacă este Urbig, atunci este Urbig şi nu suntem deloc îngrijoraţi de asta”, a afirmat Kompany.

Bayern Munchen a câştigat cu 3-0 în faţa campioanei Germaniei, Bayer Leverkusen, în prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Kane 9, 75 penalti şi Musiala 54.

Returul are loc săptămâna viitoare.

