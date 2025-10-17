Scandal înaintea meciului din Champions League: fanii echipei din Bundesliga, interziși la Napoli

UEFA a respins cererea Eintracht Frankfurt de a muta meciul cu Napoli, din Liga Campionilor, pe o arenă neutră, după ce fanilor echipei germane li s-a interzis accesul la meci de către autorităţile locale napoletane, a anunţat vineri clubul din Bundesliga.

Meciul din faza grupelor dintre Napoli şi Eintracht Frankfurt va avea loc conform programului, pe 4 noiembrie, dar fără suporterii lui Frankfurt, după ce prefectul din Napoli a emis un ordin care interzice echipei locale să vândă aproximativ 2.500 de bilete fanilor germani.

Eintracht a înaintat o cerere către UEFA, solicitând fie mutarea meciului pe o arenă neutră, fie desfăşurarea lui cu porţile închise, invocând „deficienţe de siguranţă şi organizare” pe stadionul lui Napoli.

„Abordările complet diferite ale ţărilor participante şi ale asociaţiilor naţionale faţă de meciurile cu risc ridicat... au devenit acum o problemă reală pentru cultura fanilor europeni şi integritatea competiţiilor europene de club”, a declarat Philipp Reschke, membru în consiliul de administraţie al clubului, într-un comunicat.

„Este inacceptabil că, în majoritatea locurilor, fanii oaspeţi sunt bineveniţi ca o practică firească, în ciuda provocărilor majore, în timp ce în altele... fanii oaspeţi sunt pur şi simplu excluşi de autorităţi, în ciuda unor circumstanţe şi riscuri identice.”

Reclamaţia lui Eintracht Frankfurt evidenţiază o tendinţă mai amplă, clubul menţionând că au existat 15 cazuri de interdicţii oficiale pentru fanii oaspeţi în competiţiile UEFA, de când suporterilor acestora li s-a interzis pentru prima dată accesul la Napoli, în 2023.

Clubul german a adăugat că UEFA a comunicat că analizează modificarea regulamentului, având în vedere numărul tot mai mare de interdicţii, Reschke afirmând că lipsa fanilor oaspeţi are ca rezultat un „dezavantaj atmosferic şi competitiv” pe teren.

„Regulamentele UEFA nu oferă încă grupărilor care sunt afectate unilateral de interdicţiile oficiale impuse fanilor oaspeţi sau chiar asociaţiei însăşi, niciun mijloc de a contracara – sau cel puţin de a compensa – această practică. Schimbarea va fi posibilă doar dacă cluburilor gazdă li se va atribui responsabilitatea comună pentru restricţiile oficiale în viitor, iar această modalitate de a gestiona problemele de securitate nu va mai dezavantaja unilateral fanii oaspeţi şi echipele oaspete”, a adăugat Reschke.

