Reacția antrenorului Borussiei Dortmund, după șocul din meciul cu Real Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs: ”Nu este ușor de explicat”

Antrenorul Borussiei Dortmund, Nuri Şahin, şi-a asumat vina după înfrângerea cu 5-2 contra lui Real Madrid în Liga Campionilor, admiţând că decizia sa de a-şi consolida apărarea în timp ce era în avantaj cu 2-0 a avut un impact negativ care a dus la prima înfrângere a germanilor în competiţie, scrie Reuters.

Într-o reeditare a finalei Ligii Campionilor din sezonul trecut, marţi pe Santiago Bernabeu, Dortmund a dominat prima repriză în care a punctat de două ori, dar la începutul reprizei secunde Nuri Şahin a dat semnalul retragerii prin mutările sale defensive.

”Nu este uşor de explicat, desigur. Noi, am jucat bine, chiar am avut o mulţime de soluţii. Băieţii s-au descurcat bine, au marcat două goluri şi apoi a venit a doua repriză şi ştiam că va fi foarte, foarte lungă, a spus Şahin reporterilor. Am observat în repriza secundă că suntem împinşi înapoi, am avut probleme defensive şi m-am gândit că ar trebui să mergem în apărarea cu trei fundaşi centrali, iar asta nu ne-a ieşit. Este greşeala mea şi trebuie să trăiesc cu ea. Vor fi critici, dar cu asta trebuie să mă confrunt... Ne-am apărat foarte, foarte rău. Dar trebuie să luăm în considerare şi clasa individuală a Realului, o echipă completă”.

Cu toate acestea, Şahin a spus că echipa sa poate lua aspectele pozitive din modul în care a jucat în principal în prima repriză şi poate corecta greşelile pentru următoarele meciuri din sezon: ''Este o înfrângere extrem de amară astăzi, doare pentru că plecăm cu sentimentul că era posibil să obţinem un rezultat mai bun. Dacă putem juca un astfel fotbal împotriva lui Real Madrid, atunci trebuie să o facem împotriva tuturor şi acesta trebuie să fie punctul nostru de referinţă. Jocul nostru de atac merge bine''.

Borussia a făcut o primă repriză remarcabilă şi conducea la pauză prin golurile înscrise de Donyell Malen (30) şi Jamie Gittens (34). Repriza a doua a fost una de excepţie pentru echipa antrenată de Carlo Ancelotti, care a marcat de cinci ori şi a reuşit o ''remontada'' completă, profitând şi de mutările defensive făcute de neexperimentatul tehnician Nuri Şahin. Antonio Rudiger (60), Vinicius Junior (62, 86, 90+3) şi Lucas Vazquez (83) au marcat pentru Real, care venea după un eşec la Lille.

